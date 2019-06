Vandaag is het 10 jaar geleden dat Michael Jackson overleed. Sinds het verschijnen van de documentaire Leaving Neverland, is hij controversiëler dan ooit. Fans vrezen dat hun held straks uit de geschiedenis wordt gewist. De voormalige King of Pop, horen ze nu al. Want waar is bijvoorbeeld dat 12 meter hoge standbeeld gebleven, dat ooit trots zo prijkte voor het McDonald’s filiaal in Best?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Tessa Colen

Montage: Julie Blussé