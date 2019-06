Nederland naar kwartfinale na late penalty tegen Japan

De strafschop waaruit Lieke Martens Nederland vlak voor tijd naar de kwartfinale van het WK schoot, mocht dan discutabel zijn, de feestvreugde was er niet minder om. Alle speelsters, ook de bankzitters doken juichend op de doelpuntenmaker. Al klonk na afloop wat gefluit van Japanse en Franse fans, Oranje kon zich er niet druk om maken. Niet meer verwacht, toch nog gelukt.

Met een 2-1 zege op Japan bereikten de Nederlandse vrouwen voor het eerst de kwartfinale van een WK. Vier jaar geleden, bij het debuut op het mondiale eindtoernooi in Canada, werd Oranje in de achtste finale nog kansloos uitgeschakeld door de Japanse ploeg.

Maar sinds de Europese titel van 2017 is alles anders. In het met 21.076 toeschouwers sfeervol gevulde Roazhon Park van Rennes was Nederland dit keer de bovenliggende partij. In de kwartfinale stuit de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zaterdagmiddag in Valenciennes op Italië, dat met 2-0 won van China. Nederland staat hoger op de wereldranglijst (acht om vijftien) en geldt als favoriet. Hoewel de winst op Japan moeizamer tot stand kwam dan verwacht.

Met de van een blessure teruggekeerde Stefanie van der Gragt centraal achterin in plaats van Anouk Dekker begon Oranje in de al jaren vertrouwde samenstelling tegen Japan, wereldkampioen van 2011 en nummer twee van het vorige WK. Vaste posities en taken, alles in dienst van het belangrijkste wapen: de snelle aanval met de ‘grote drie’ voorin. Tegenstanders stellen zich in op de snelheid van Shanice van de Sanden, de individuele acties van Lieke Martens en het killer-instinct van Vivianne Miedema. Voorspelbaar? Wiegman blijft uitgaan van eigen kracht en weet dat weinig landen antwoord hebben op zoveel kwaliteit.

Bal op de paal

Japan mocht in het begin als eerste comfortabel aan de bal zijn, Nederland vond met direct spel snel de plek waar succes te halen viel. Martens demarreerde in het eerste kwartier tot drie keer toe uit de rug van de jonge Risa Shimizu. Haar eerste voorzet werd door Miedema via een tegenstander op de paal gekopt. De derde aanval leidde tot een corner die door Sherida Spitse loepzuiver bij de eerste paal werd neergelegd. Daar tikte de slim vrijgelopen Martens de bal met buitenkant voet subtiel in de verre hoek: 1-0.

Spelhervattingen zijn intussen het tweede wapen van de Oranjevrouwen. In Zeist en ook in Frankrijk trainde de ploeg van Wiegman achter gesloten deuren veelvuldig op vrije trappen en corners. Recordinternational Spitse kan een bal met wreef of binnenkant van de voet neerleggen waar ze wil. Als medespeelsters precies op tijd op de juiste plaats komen, is er voor de tegenstander geen verdedigen aan. Van de Sanden scoorde zo uit een vrije trap met het hoofd in de uitzwaaiwedstrijd tegen Australië, Dekker deed dat in het laatste groepsduel tegen Canada.

Steekballetje

Niet dat Japan zich neerlegde bij de Nederlandse dominantie. Na twintig minuten zette de technisch sterke Mana Iwabuchi, oud-ploeggenoot van Miedema bij Bayern München, spits Yuika Sugasawa alleen voor keepster Sari van Veenendaal. Haar schot ging via de buitenkant van de paal naast. Maar toen Iwabuchi vijf minuten voor rust met een heerlijk steekballetje door het hart van de Nederlandse verdediging Yui Hasegawa vond, was het wel raak: 1-1 bij rust, ook doordat Miedema vlak daarna een enorme kans miste.

„Deze ploeg beschikt over een grote verborgen kracht”, had coach Asako Takakura voor het duel gezegd. Japan bouwt na de grote successen van de vorige WK’s aan een nieuwe ploeg met als hoofddoel de Olympische Spelen van Tokio 2020. Met de jongste en kleinste selectie van alle deelnemers laten de kampioenen van Azië in Frankrijk vlot combinatievoetbal zien. Alleen werd er in de groepsfase weinig gescoord: twee treffers uit 43 kansen. „Hadden wij maar een Miedema”, verzuchtte Iwabuchi vooraf al.

Oranjes topscorer bleef in de tweede helft in de schaduw van haar oud-ploeggenote, die met prachtige voetbewegingen en hakjes de Japanse aanval voedde. Wiegman bracht Lineth Beerensteyn voor de teleurstellende Van de Sanden maar tot meer gevaar leidde het niet. Japan kreeg de beste kansen maar Iwabuchi raakte van dichtbij het zijnet, Hina Sugita de lat en Van Veenendaal redde prachtig op een schot van Yuka Momiki.

Oranje kon weinig meer uitrichten tegen de onophoudelijke Japanse aanvalsgolven. Kika van Es (voor Merel van Dongen) en Jill Roord (voor Daniëlle van de Donk) kwamen in de ploeg. En toen, zomaar uit het niets, schoot Miedema een verdwaalde bal uit de draai van twaalf meter tegen de arm die Saki Kumagai ogenschijnlijk langs het lichaam leek te houden. Strafschop, besloot de Hondurese scheidsrechter Melissa Borjas. Na de feestvreugde om de 2-1 moesten Spitse en Van der Gragt nog één keer met doodsverachting verdedigen om een Japanse gelijkmaker te voorkomen. De rest is geschiedenis. Nederland staat in de kwartfinale van het WK.

Tegenstander Oranje tegen Italië in kwartfinale Italië is de tegenstander van Nederland in de kwartfinale. Die is zaterdag om 15.00 uur. De Italiaanse vrouwen versloegen China met 2-0 dankzij goals van Valentina Giacinti en Aurora Galli. Voor Italië, dat er de laatste vier WK’s niet bij was, is het een evenaring van de beste WK-prestatie ooit (1991).