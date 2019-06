Grapperhaus: gevolgen storing zo snel mogelijk in kaart

De gevolgen van de grote KPN-storing waardoor maandag noodnummer 112 urenlang onbereikbaar was, moeten zo snel mogelijk in kaart worden gebracht. Daartoe roept minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) op in een Kamerbrief. Hij stelt dat „de veiligheid van mensen mijn hoogste prioriteit is”.

De minister heeft maandagavond met de Raad van Bestuur van KPN gesproken over de storing. Hij zegt „zo snel mogelijk een robuuste oplossing” te verwachten. De minister benadrukt dat 112 onbereikbaar was door een fout bij KPN, het 112-platform zelf zou geen „functioneringsprobleem” hebben.

Ook biedt de minister in zijn brief zijn excuses aan voor het foutief verspreiden van een telefoonnummer van De Telegraaf. Maandag werd in een NL-Alert het nummer van de tiplijn van de krant gedeeld, alsof deze het alternatieve noodnummer van de politie was. Een medewerker van de krant zei maandag dat er honderden berichten binnenkwamen. Grapperhaus zegt dat wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat een verkeerd nummer werd verspreid.

Lees ook ons liveblog terug over de storing: Grote KPN-storing verholpen, 112 weer bereikbaar

KPN: verhoogde bewaking op 112

Ook de Raad van Bestuur van KPN heeft gereageerd. In een brief gericht aan minister Grapperhaus zegt het telecombedrijf dat al het telefoonverkeer naar 112 vanaf nu extra wordt gecontroleerd. Ook stelt het bedrijf het incident zeer te betreuren. Klanten die gevolgen hebben ondervonden kunnen zich melden.

„112 is een voor de Nederlandse samenleving vitale dienst die altijd bereikbaar moet zijn. Dat is vandaag niet het geval geweest. KPN is zich ten zeerste bewust van de zorgen vanuit de samenleving, politiek, bestuur en klanten die deze storing oproept.”

Maandag was de 112-meldkamer gedurende enkele uren onbereikbaar als gevolg van een grote storing. De politie en ambulancediensten gingen daarop de straat op zodat mensen die een hulpvraag hadden direct bij hen terecht konden. Er werden verschillende NL-Alerts uitgestuurd, met daarin advies over wat te doen in een noodsituatie.

Waarschijnlijk geen hack

Burgers konden ook via sociale media spoedmeldingen doorgeven. Bij brandweerkazernes, politiebureaus en andere openbare gebouwen kon via het C2000-systeem contact worden gelegd met de meldkamer. Na ruim een uur werden alternatieve telefoonnummers verspreid. Het is nog niet bekend of de storing levens heeft gekost.

Evenmin is bekend hoe de storing precies heeft kunnen gebeuren. Niet alleen de meldkamer maar ook KPN-klanten ondervonden last van de storing. Normaliter kan het bedrijf terugvallen op verschillende back-upsystemen, maar die werkten maandag niet naar behoren. Volgens Joost Farwerck, lid van de raad van bestuur van KPN, is de uitval vermoedelijk niet veroorzaakt door een hack.

Minister Grapperhaus overlegt dinsdag met de directie van KPN en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over wat er is misgegaan. In zijn Kamerbrief benadrukt hij de noodzaak van eerder aangekondigde maatregelen van de NCTV.