Eindelijk bereik op Utrecht Centraal

Ook al bestaat het Nederlandse GSM-netwerk al 25 jaar (sinds 1 juli 1994 om precies te zijn) er zijn nog altijd witte vlekken waar mobiel bereik te wensen over laat. Een van die plekken waar je dat niet zou verwachten is het Centraal Station in Utrecht, het drukste station in het midden van het land. Op de perrons is de ontvangst er al jaren beroerd. Zodra onderweg je telefoongesprek uitvalt en de mobiele dataverbinding in een bodemloze put stort, weet je: je nadert Utrecht CS.

Vorig jaar legden ProRail en T-Mobile, de provider die de antenne-installatie op dit station bouwt, in NRC uit dat het probleem was ontstaan door verbouwingen, vergunningen en een antennekapje dat niet door de beugel kon. En vooral: reizigers die de afgelopen jaren veel intensiever van hun telefoon gebruik zijn gaan maken. Met een beetje geluk zou het probleem voor de zomer van 2019 opgelost zijn. Nu.

Die deadline was iets te rooskleurig maar er zit schot in de zaak: de vergunningen zijn verstrekt, de kabels worden getrokken en deze zomer verschijnen nieuwe antennes op de perrons. Vanaf september is je bereik overal op Utrecht Centraal om door een ringetje te halen.

Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws: dat betekent dat er meer elektromagnetische velden over reizigers worden uitgestort. Is dat schadelijk? Na 25 jaar onderzoek naar de effecten van straling van mobiele zendmasten en telefoons is gebleken dat je lichaam er enigszins van kan opwarmen. Dat is het wetenschappelijk bewezen effect.

Maar er zijn mensen die andere klachten wijten aan elektromagnetische velden. Zij zijn ook bang dat het toekomstige 5G-netwerk die klachten zal verergeren.

Dit onderwerp ligt gevoelig, merkte ik toen ik voor NRC uitzocht wat de gezondheidseffecten van 5G kunnen zijn en hoe de blootstellingslimieten worden berekend. Boze reacties in de mailbox. Het verwijt, kort samengevat: ICNIRP, de internationale instantie die richtlijnen afgeeft voor blootstellingslimieten, volhardt in het ‘sprookje’ dat zendmasten alleen temperatuurverschillen veroorzaken. De overheid en ondergetekende trappen in dit complot van de telecomindustrie.

In het stuk staat dat elektromagnetische velden in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’ vallen. Maar hoe kon ik een brief van ruim 230 wetenschappers ongenoemd laten, die waarschuwen voor andere risico’s? Bij deze dus.

Een van de ondertekenaars van die brief is Hugo Schooneveld van StopUMTS. Hij stuurde ook een reactie op het stuk, waarin hij aangeeft dat er helaas nog geen onderzoek is dat non-thermische effecten aantoont. Schooneveld pleit voor langdurig onderzoek naar mensen die dicht in de buurt van een 5G-zendmast wonen. Goed idee.

Als 5G ergens toe leidt, zeggen providers, dan is het een efficiënter gebruik van spectrum, en minder straling die zomaar over voorbijgangers wordt uitgestort. Ze laten hun zendmasten liefst ‘fluisteren’ met telefoons, dat scheelt bandbreedte en geld. Propagandapraat? Misschien. Maar – net zo misschien – blijkt na langdurig onderzoek dat moderne antennes minder invloed op het menselijk lichaam hebben. Tot die tijd blijft de discussie net zo verhit als de afgelopen 25 jaar.

