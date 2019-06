Egyptische activist Zyad Elelaimy gearresteerd op verdenking van coupplan

De prominente Egyptische activist en voormalig parlementslid Zyad Elelaimy is dinsdag gearresteerd, meldt persbureau Reuters. Ook zeven andere personen, onder wie de prominente journalist Hisham Fouad en andere activisten die een belangrijke rol speelden in de opstand tegen het regime in 2011, zijn gearresteerd. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn zij loyaal aan de (inmiddels) verboden Moslimbroederschap. Ze worden beschuldigd van het plannen van een coup tegen de regering.

Het komt geregeld voor dat in Egypte mensen gevangen worden gezet op verdenking van betrokkenheid bij de Moslimbroederschap. Elelaimy is een prominent lid van de seculiere Egyptische Sociaal-Democratische Partij, die zich juist fel uitspreekt tegen de beweging. Naar schatting van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zitten minstens 60.000 mensen om politieke redenen vast in Egypte.

Elelaimy was een van de leiders van de opstand tegen het regime van ex-president Hosni Mubarak in 2011. Volgens het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken waren hij en de andere arrestanten bezig met een plan om de regering van president al-Sisi omver te werpen. Ze zouden van plan zijn geweest gewelddadige acties uit te voeren tijdens de herdenking op 30 juni van de machtsgreep in 2013 door al-Sisi en het leger. Al-Sisi greep in 2013 de macht van toenmalig president Mohamed Morsi, een leider van de Moslimbroederschap. Morsi was tijdens democratische verkiezingen na de val van Mubarak aan de macht gekomen. In 2014 werd al-Sisi president. Hij treedt hard op tegen dissidenten en de Moslimbroederschap.

Arabische lente

De acht arrestanten van wie de naam is bekendgemaakt, behoren volgens het regime tot de meest prominente verdachten. Ook voormalig presidentskandidaat Ayman Nour en prominente tv-persoonlijkheden Moataz Matar en Mohamed Nasser, die zich alle drie buiten Egypte bevinden, zouden betrokken zijn bij het vermeende complot. De Egyptische autoriteiten zeiden niet hoeveel anderen zijn gearresteerd. Reuters probeerde Elelaimy te bereiken voor een reactie, maar diens telefoon was uitgeschakeld.

Elelaimy is een prominent lid van de Egyptische Sociaal-Democratische Partij, een van de belangrijkste protestgroepen tijdens de opstand van januari 2011. Deze opstand bracht voormalige president Mubarak ten val. Elelaimy’s partij was ook kritisch op opvolger Mohamed Morsi, de eerste democratisch gekozen president, die Egypte leidde van 2012 tot zijn afzetting in 2013. Morsi overleed vorige week nadat hij flauw viel in de rechtbank. Hij werd vervolgd door het regime van al-Sisi.