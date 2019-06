Cyberbende opgepakt voor bitcoindiefstal van 24 miljoen

Een cyberbende die minstens 24 miljoen euro aan bitcoins zou hebben gestolen en weggesluisd, is dinsdag opgerold in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft Europol bekendgemaakt. Drie van de zes verdachten - twee mannen en een vrouw van rond de twintig jaar - werden opgepakt in hun woningen in Rotterdam en Amsterdam.

De totale hoeveelheid gestolen munten ligt volgens een Europol-woordvoerder “waarschijnlijk veel hoger”. De groep zou een nepwebsite hebben opgezet die leek op een officiële site voor het handelen in cryptovaluta. De gegevens voor de portefeuilles van digitale munten die slachtoffers invulden, kwamen zo bij de verdachten terecht.

De Britse politie kwam in eerste instantie de websitebouwers in het Verenigd Koninkrijk op het spoor. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat zij samenwerkten met de drie personen in Nederland, die verantwoordelijk zouden zijn geweest voor het wegsluizen en witwassen van de gestolen digitale munten. De Europol-woordvoerder kan niet zeggen of die verdachten ook de Nederlandse nationaliteit hebben.

Computers in beslag genomen

Minstens 4.000 slachtoffers in twaalf landen zouden digitaal geld hebben verloren. Autoriteiten vermoeden dat dit aantal zal oplopen. Bij de arrestaties werden ook computers in beslag genomen. Europol hoopt daarmee meer gedupeerden te kunnen achterhalen. Ook sluit de Europese inlichtingendienst niet uit dat nog meer arrestaties zullen volgen.

Volgens de Europol-woordvoerder zijn eerder vergelijkbare arrestaties verricht. Begin dit jaar werd een Britse man opgepakt die zo’n tien miljoen euro aan cryptomunten zou hebben gestolen.