Chaos in Belgisch voetbal houdt aan na uitstel arbitragezaak

Het blijft onduidelijk welke Belgische voetbalclubs volgend seizoen op welk niveau spelen, nu het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) de behandeling van de matchfixingzaak rondom KV Mechelen heeft uitgesteld. Mogelijk volgt pas anderhalve week voor de start van de competitie uitspraak.

KV Mechelen werd in maart kampioen van 1B (het tweede niveau) maar mag niet promoveren naar 1A, de hoogste klasse in België. Het is een gevolg van de straf die de Belgische voetbalbond KBVB begin juni aan de club oplegde; Mechelen wordt beschuldigd van competitievervalsing in het seizoen 2017-2018. Dit kwam aan het licht in oktober 2018 na een omvangrijk justitieel onderzoek: Operatie Propere Handen.

Mechelen ging tegen de straf in beroep, net als drie andere clubs die menen recht te hebben op de opengevallen plek in de competitie. De behandeling van de zaak had deze dinsdag moeten beginnen, uitspraak zou nog voor volgende week volgen. Het BAS zal zich nu vanaf donderdag over de kwestie buigen, hoewel dit ook allerminst zeker is.

Lees ook: Het gevecht om de plek van KV Mechelen

Schijn van partijdigheid

Het hoger beroep loopt vertraging op omdat aangestelde voorzitters van het arbitragehof de afgelopen week tot driemaal toe zijn gewraakt wegens vermeende partijdigheid. De eerste aangewezen voorzitter Herman Huygens werd van de zaak gehaald omdat hij zes jaar geleden lid was van de Geschillencommissie van de KBVB, de instantie die Mechelen de straf oplegde. Zijn opvolger Philippe Verbiest stond als lid van de antidopingcommissie van de UEFA eveneens ter discussie en trok zich terug nadat hij werd gewraakt.

Maandag dienden supporters van KV Mechelen ook tegen de nieuwe voorzitter Marc Boes een wrakingsverzoek in. Partners van zijn advocatenbureau blijken lid te zijn van de Geschillencommissie. Als Boes zich niet vrijwillig terugtrekt, moet het BAS de komende dagen beslissen of hij kan aanblijven als voorzitter. Zo niet, dan loopt de zaak opnieuw vertraging op.

Vorige week bepaalde de KBVB met een reglementswijziging dat het arbitragehof twee weken langer de tijd heeft voor een uitspraak, tot 15 juli. Dat is elf dagen voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen op 26 juli. Dagblad Het Laatste Nieuws meldt dat er gewerkt wordt aan vier verschillende speelschema’s, een voor elke mogelijke uitspraak.