Brievenpost nog twee keer per week bezorgd in België

Het Belgische postbedrijf Bpost bezorgt vanaf maart volgend jaar nog maar twee keer per week ‘gewone’ brievenpost. Dat heeft de directeur van Bpost, Koen van Gerven, dinsdag tegen het Belgische Radio 1 gezegd. Brievenpost zal naar verwachting alleen nog op maandag en woensdag worden bezorgd.

‘Dringende’ brieven zullen nog wel gewoon dagelijks worden bezorgd, aldus de postdirecteur. Daar moet wel een duurdere postzegel voor worden gekocht, een zogenoemde ‘prio-zegel’. Die is 5 eurocent duurder dan een gewone. Bpost zal, tegen extra betaling, ook andere ‘dringende’ producten dagelijks blijven bezorgen, zoals pakketjes en rouwkaarten.

Het aantal brieven dat wordt verstuurd in België, is de afgelopen jaren sterk gedaald. Van Gerven spreekt van een afname van 20 procent in de afgelopen vijf jaar. „Er zijn andere mogelijkheden om dringende boodschappen naar elkaar over te brengen en de brief is daarvoor minder belangrijk.”

Ook in Nederland worden steeds minder ‘gewone’ brieven verstuurd. Postbedrijf PostNL haalde in drie jaar tijd bijna de helft van alle brievenbussen weg omdat er minder brieven worden verstuurd.