Bod Amsterdam op Slotervaart ‘te laag’

Het bod van de gemeente Amsterdam op het failliete ziekenhuis MC Slotervaart is afgewezen. Curator Marc van Zanten noemt het bod in een persbericht „te laag” vergeleken met wat vastgoedbedrijf Zadelhoff biedt. De gemeente heeft tien miljoen euro minder geboden.

De curator zegt het bod van de gemeente „onmogelijk” te kunnen accepteren. „Het zou ingaan tegen onze wettelijke taak om te streven naar de hoogst mogelijke opbrengst”, aldus Van Zanten. De curatoren willen nu met Zadelhoff tot een akkoord komen.

Sinds het faillissement van het ziekenhuis, afgelopen oktober, heeft de gemeente geprobeerd het pand te bemachtigen. Het college kondigde in maart aan een onteigeningsprocedure te willen starten door het recht van erfpacht te beëindigen. Vorige week bracht de gemeente een bod uit dat volgens De Telegraaf onder de 40 miljoen lag. De hoogte van het bod heeft de gemeente zelf niet kenbaar gemaakt, maar zij noemde het een „realistische en serieuze bieding” die gebaseerd was op een taxatie.

Commerciële partij

De curatoren en de gemeente zijn al langer in gesprek over een eventuele overname. De gemeente wil voorkomen dat een commerciële partij de grond en het gebouw koopt. Vastgoedbedrijf Zadelhoff wil de oud-eigenaren en grootaandeelhouders Loek Winter en Willem de Boer een lening van 45 miljoen euro verstrekken. Met dat geld willen zij de openstaande vorderingen aflossen en het faillissement beëindigen. Zij zouden het pand een „nieuwe zorgbestemming” willen geven, aldus persbureau ANP.

De gemeente Amsterdam is tegen dit voorstel omdat de aandeelhouders, ondanks hun eventuele rol in het faillissement, dan alsnog eigenaar blijven van het pand. Volgens de curatoren houdt dit bezwaar geen stand: Winter en De Boer dragen hun aandelen over aan Zadelhoff en krijgen die pas weer terug als is vastgesteld dat zij geen rol hebben gespeeld bij het faillissement. Los daarvan heeft de gemeente Amsterdam zelf ook plannen voor een nieuwe zorginstelling in het pand.

De Amsterdamse wethouders Simone Kukenheim (Zorg, D66) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling, GroenLinks) zijn naar eigen zeggen nog in gesprek met Zadelhoff, maar blijven tegelijkertijd „kijken naar de mogelijkheden om het vastgoed zelf te verwerven”. Mocht de deal mislukken, dan kan de gemeente alsnog de onteigeningsprocedure beginnen. In dat geval krijgt de gemeente de grond en het gebouw van het Slotervaartziekenhuis in handen.