‘Bij elke beweging gutst het zweet over je voorhoofd’

8.30 uur, 27 graden

Saliha El Abouti en Marcel van Spronsen komen met de auto met airco uit Rotterdam en Breda. Ze hebben een overleg in Oud Amelisweerd, onder de bomen. Daarna moeten ze met de auto naar kantoor in de Utrechtse binnenstad. Ze werken voor Stichting Oranje Fonds. Warm? Ach. Saliha vindt het sneuer voor haar kinderen. „School heeft tropenrooster. Ze zijn om 13.00 uur vrij. Maar ik ben er niet. Ze moeten naar de naschoolse opvang.”

9.00 uur, 27 graden

Joop Stahl (70) voert de karpers in de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik ‘boillies’, ronde visvoerballetjes. „Daar zijn ze gek op.” Als hij dat een aantal keer per week doet, komen ze naar die plek terug. En dan pak je je hengel. Stahl staat dan om drie uur in de ochtend op om zijn plekkie om 3.45 uur in te nemen. „Dat is pas koel.” Nu blijft zoveel mogelijk onder een boom. En hij komt op zijn brommertje. „Dan heb ik een lekker windje.”

10.15 uur, 28 graden

Martyn (73) en Winnie (71) Pranger zitten in de witte, houten tuinstoelen aan het water in de tuin van theehuis Rhijnauwen. Ze wonen in Utrecht-Oost, in een statig hoog pand (vijf trappen) en daar is koel. Maar ’s morgens lopen ze graag samen langs het jaagpad en drinken een cappucino en koffie in het theehuis. Krantje erbij. Zo ’s morgens vroeg is het goed uit te houden.”

11.10 uur, 29 graden

Het zweet gutst langs de wangen van Alex Verwaijen (39). Hij onderhoudt samen met zijn collega’s Koen van Baren (39) en Martijn ten Dam (33) het groen in Rhijnauwen. Maar eigenlijk is het daar nu te warm voor. Ze moeten ook lange broeken aan en dikke schoenen vanwege teken. En niet te vergeten de processierups. Alex trekt zijn shirt omhoog en toont een buik vol bultjes. Gelukkig hebben ze zo hun trucjes om koel te blijven. Alex maakt zijn T-shirt kleddernat, Koen houdt zijn hartslag zo laag mogelijk. Martijn drinkt en drinkt en drinkt water. Straks gaan ze schaften en dat is het van belang mineralen aan te vullen. Alex: „Ik heb een worst bij me.” Koen: „Een zak chips kan ook.” Martijn: „Als er maar zout in zit.”

13.10 uur, 34 graden

Epie (Emile) van den Vorstenborsch (21) vult het badje voor zijn nichtje Latya (7) in de wijk Lunetten voor het huis van zijn ouders. Nou ja badje. Epie kijkt op de doos. Er kan 3.000 liter water in. Om het te vullen vroeg hij de tuinslang van de buren en de buren ernaast. Het is allemaal familie. Latya stapt er zo in. Ze was om 12 uur vrij. Tropenrooster. „Ik ga er straks ook in”, zegt Epie. En zijn nicht, de moeder van Latya ook. Het is de enige manier om koel te blijven.

Maxwell (7) moet na het spelen kapotte waterbalonnen opvegen Foto David van Dam Yvonne, Wilma en Cilla uit de Haagse Regentessebuurt hebben een badje neergezet voor de kinderen. Foto David van Dam Edward Veldhuizen en Marijke Jung hielden de zonwering de hele dag naar beneden. Foto David van Dam

13.30, 34 graden

Iets verderop zit Mohamed Touray (38) op een klapstoel tussen de auto’s op een stukje groen. Hij woont aan de overkant van de straat maar heeft geen tuin. Zijn dochter Aminata (5) zit met haar voeten in een tupperwarebakje met water. Zijn zoon (7) rijdt rond op een skateboard. Mohamed komt uit Sierra Leone, maar was net op bezoek bij zijn moeder in Gambia. Daar blijft iedereen uit de zon tussen elf en vier uur. Gewoon onder een boom. Relaxed hoor.

14.30, 33 graden

„Ik sta soms ook acht uur in de plensregen”, zegt Marcel Wijnstok (55). Hij is verkeersregelaar in de Utrechtse binnenstad. De gracht die er lang geleden lag, wordt weer open gegraven en Wijnstok regelt het werkverkeer. „Kijk”, zegt hij. „Het is warm. Maar ik drink en ga af toe even zitten. Als je eenmaal begint met klagen, dan kan je wel aan het klagen blijven.”

17.15, 30 graden

Cilla (33): „Je weet van ellende niet wat je moet doen. Bij elke beweging die je maakt gutst het zweet van je voorhoofd.

Yvonne (59): „Als je naar buiten stapt, alsof je tegen een muur oploopt.”

Wilma (45): „Op de bovenverdieping. Niet te doen.”

Cilla: „Je slaapt ook bijna niet.”

Yvonne: „Je drijft van het zweet.”

Vierde vrouw: „Voor je het weet heb je een waterbed.”

De vier vrouwen zitten voor de deur van hun huis in de Haagse Regentessebuurt. Ze willen niet met hun achternaam in de krant. Ze hebben een badje neergezet voor de kinderen. Heet hebben ze het, maar nog meer medelijden hebben ze met beesten, bejaarden en gehandicapten. „Die kunnen echt geen kant op.”

17.40, 30 graden

Jennifer Poterson (31) zit een paar straten verderop met haar man Franklin (41) voor hun huis. Franklin is net thuis van werk, hij is tegelzetter. „Bloedwarm, was het.” De kinderen - Maxwell (7), Noëlle (3) en Mason (2) - hebben net met waterballonnen gespeeld. Maxwell moet nu de kapotte balonnen opvegen.

18.30 uur, 29 graden

Edward Veldhuizen (71) en Marijke Jung (57) wonen aan een pleintje in de Haagse wijk Oostbroek-Noord. Vroeger was het er net een camping; de een zorgde voor gehaktballetjes en de ander voor een krat bier. Zo is het niet meer, maar nog steeds gezellig genoeg. En als je de zonwering goed naar beneden houdt en pas met een pilsje voor het huis gaat zitten na vijven, is het goed uit te houden, zegt Edward.

20.35 uur, 27 graden

Hamza (23) eigenaar van kapperszaak Cava in Den Haag vindt het echt afzien de hitte. Hij heeft liever zijn achternaam niet in de krant. Hij zit met een vriend voor zijn zaak uit te blazen. Zijn salon heeft grote ramen, en daardoor wordt het bloedheet. Hij heeft twee ventilatoren staan en legt een natte handdoek in zijn nek. Verder valt er weinig aan te doen. „Woensdag wordt het koeler? O wat fijn.”