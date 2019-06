Winkels Albert Heijn kort dicht door kassastoring

Filialen van Albert Heijn zijn dinsdagochtend getroffen door een grote kassastoring. Alleen de zelfscanners werkten nog, meldt persbureau ANP. Sommige winkels werden door de storing gedwongen hun deuren tijdelijk gesloten te houden. De storing ontstond rond 08.00 uur, openingstijd voor veel winkels. Een uur later konden klanten in tientallen winkels weer betalen.

Hoeveel filialen precies zijn getroffen, is onduidelijk. Ook is nog niet bekend wat de oorzaak van de storing is. Albert Heijn heeft 850 winkels in Nederland, waarvan er 490 zijn uitgerust met zelfscanners. De 82 AH to go’s, de kleinere winkels die veelal op treinstations zijn gehuisvest, hadden geen last van de storing, meldt het AD

Twee weken geleden was er een landelijke pinstoring, die trof vooral winkels van Ahold. De supermarkt werkte toen samen met KPN aan een oplossing. Of KPN ook met deze storing te maken heeft, is niet bekend.