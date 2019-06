Achttien jaar celstraf en tbs geëist voor verkrachting en dood van Nathalie Polak

Tegen een 47-jarige man uit Tiel is dinsdag achttien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het doden en verkrachten van de 21-jarige Nathalie Polak in 2018. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) stichtte hij daarna brand in haar appartement in Buren om zijn sporen uit te wissen.

Verdachte Gerard van D. zou het slachtoffer in de nieuwjaarsnacht van 2018 met een fles op haar hoofd hebben geslagen, vermoedelijk omdat hij gefrustreerd en boos was dat de vrouw geen seks met hem wilde hebben. Volgens kennissen van Polak kende D. haar omdat hij haar drugs leverde, schrijft De Gelderlander. Daarna zou hij haar aan een bed hebben vastgebonden en hebben verkracht. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer daar aan haar verwondingen is overleden.

Bovendien zou hij vervolgens brand hebben gesticht in het appartement. „Bij het stichten van de brand heeft verdachte andere slachtoffers op de koop toe genomen; de brand had kunnen leiden tot de dood van meerdere bewoners in het appartementencomplex”, concludeert het OM. D. zelf ontkent iets met de dood van Polak te maken te hebben, en zegt dat zij zelf verantwoordelijk was voor de brand. Daarbij kwamen ook de twee katten en de hond van het slachtoffer om het leven.

Geen voorbedachte rade

Volgens de officier van justitie is alleen doodslag bewezen, omdat er geen aanwijzingen zijn voor voorbedachte rade en dus moord. De dader zou „in een opwelling” gehandeld hebben. Ook zou duidelijk bewezen zijn dat D. schuldig is aan verkrachting en brandstichting. Een „langdurige celstraf” van achttien jaar is volgens het OM daarom gepast.

Tbs met dwangverpleging zou nodig zijn omdat sprake is van „verhoogd risico op gewelddadig gedrag als verdachte onbehandeld in de maatschappij terugkeert”. De man kampt volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum met een persoonlijkheidsstoornis en een verstandelijke beperking. D. werd in 2002 al een keer veroordeeld voor verkrachting van een partner.

„Daar waar Oud en Nieuw een feestdag pleegt te zijn, zal de jaarwisseling voor nabestaanden steeds opnieuw een confrontatie blijven met de rauwe werkelijkheid dat het slachtoffer door verdachte van hen is weggenomen”, stelt de officier van justitie.