Zeven keer levenslang voor seriemoordenaar Cyprus

De man verantwoordelijk voor het doden van vijf vrouwen en twee kinderen in Cyprus is maandag veroordeeld tot zeven keer levenslang. Dat heeft een rechtbank in hoofdstad Nicosia bepaald, meldt persbureau Reuters. Het is de zwaarste straf die ooit in het land is opgelegd.

Nicos Metaxas bekende schuld aan twaalf aanklachten, waaronder het kidnappen van en met voorbedachten rade doden van de zeven vrouwen. De zeven slachtoffers waren afkomstig uit de Filippijnen, Roemenië en Nepal. Via het internet legde Metaxas tussen 2016 en dit jaar contact met hen. De vrouwen werkten op het eiland als schoonmakers. De twee kinderen die hij doodde, waren de dochters van een van de vrouwen.

Wurging

Het lichaam van het eerste slachtoffer werd in april dit jaar in een mijnschacht gevonden door toeristen. Zes slachtoffers bleken om het leven gebracht door wurging. De 35-jarige Grieks-Cypriotische militair is voor zover bekend de eerste seriemoordenaar van het eiland.

Metaxas erkende in de rechtbank dat hij „weerzinwekkende misdaden” begaan heeft. Waarom hij de vrouwen en kinderen heeft gedood, kon hij niet zeggen. De moordzaken maakten veel los op het eiland in de Middellandse Zee.

Op het politieonderzoek kwam hevige kritiek, justitieminister Ionas Nicolaou besloot daarop af te treden. Het hoofd van de politie werd ontslagen. Critici verweten de autoriteiten de verdwijningen van de vrouwen niet serieus genoeg genomen te hebben omdat zij uit het buitenland kwamen.