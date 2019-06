‘Vader van vermoorde Diya vroeg al dagen om hulp’

Op vrijdag 15 maart meldt een vader zich ’s avonds laat bij de centrale balie in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De politie is dan al urenlang aan het zoeken naar zijn 8-jarige dochtertje Diya na een crisismelding bij meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. Op aanwijzingen van haar vader wordt het meisje zwaargewond gevonden in een behandelkamer op de afdeling radiologie, vlakbij de ingang.

Een spoedoperatie komt te laat. De dood van Diya komt groot in het nieuws en schokt veel mensen. Vanaf haar school in Rotterdam-Hoogvliet tot haar vaders huis wordt een stille tocht gehouden.

Nirmalkoemar B. (40), een korte, stevige man met een baardje en een wit overhemd met elleboogstukken, staat maandag terecht. Hij heeft bekend dat hij zijn dochter heeft omgebracht en wordt verdacht van moord met voorbedachten rade. Hij heeft Diya met een schaar in de borst gestoken en haar keel dichtgeknepen, volgens de dagvaarding.

Levenslang

„Ik heb iedereen levenslang gegeven”, heeft hij gezegd volgens zijn advocaat Mirjam Levy. Zelf zegt Nirmalkoemar B. deze regiezitting niets. Hij blokkeert als hij terugdenkt aan die vrijdag en hij praat moeilijk door een tandartsbehandeling.

Het is ergens „goed fout” gegaan, erkent zijn advocaat. Maar in de dagen voorafgaand aan de moord heeft de vader bij diverse instanties om hulp gevraagd, vertelt zij.

Op maandag 11 maart zou Nirmalkoemar B. in een kogelwerend vest op de school van Diya zijn verschenen. „Hij was zichtbaar bang, emotioneel en kwetsbaar”, heeft de adjunct-directrice verklaard. Zij belde 112 en de politie kwam met hem praten. Zijn advocaat zegt dat Diya’s vader zo’n twee weken voor haar dood bij de politie ook zelf melding deed van zijn ‘onveilige situatie’. Of hij verward was of dat er sprake was een reële dreiging, is onduidelijk.

Diezelfde middag ging Nirmalkoemar B. ook naar de huisarts, die melding maakte bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis. De vader zei zich bedreigd te voelen en hij vermoedde dat zijn dochtertje seksueel werd misbruikt. Of dit klopt en zo ja door wie is onbekend; zijn advocaat geeft geen toelichting.

Mannenopvang

Maandagavond belde de vader zelf met Veilig Thuis en vroeg hij opvang met zijn dochter. De mannenopvang was vol en hij zou naar een hotel gaan. Op dinsdag 12 maart belde hij opnieuw Veilig Thuis.

Op woensdag 13 maart werd Diya’ s vader met hevige pijn en steken in de borst door een ambulance naar het Maasstad Ziekenhuis vervoerd. De broeders zouden later hebben verklaard: „Hij is angstig. Hij heeft zijn dochtertje bij zich en er kan niemand anders voor zorgen.” De diagnose was hyperventilatie. Nirmalkoemar B. mocht ’s nachts naar huis en kreeg kalmeringsmiddelen mee. Veilig Thuis kreeg een melding.

In de nacht van woensdag op donderdag ging de vader met Diya en haar moeder, zijn ex-vrouw, opnieuw naar het ziekenhuis, nu naar de afdeling cardiologie. En de volgende ochtend, vrijdag 15 maart, liet hij zich met Diya weer door zijn ex naar het Maasstad Ziekenhuis brengen. Hij belde eerst nog de spoedlijn van de huisarts, psychiatrische zorgverlener Fivoor en vroeg in het ziekenhuis naar het crisisteam.

Omdat zijn zorgen „niet serieus” werden genomen, bleef Diya’s vader met zijn dochter de rest van die vrijdag in het ziekenhuis, zegt zijn advocaat. Om te wachten tot het weer „fout” zou gaan en hij direct opgenomen kon worden.

Hulp

Waarom de vader Diya heeft omgebracht, kan hij niet zeggen, volgens zijn advocaat. „Hij weet het niet meer”, zegt zij. „Hij heeft dagenlang geschreeuwd om hulp.”

„Als dat klopt, is het verschrikkelijk”, zegt Nelle Stolk, advocaat van de nabestaanden. Maar zij heeft verder nog geen stukken en kan niet inhoudelijk reageren.

Veilig Thuis bevestigt dat in de week voor Diya’s dood meerdere keren contact is geweest over haar vader, zegt manager Ida Ouweneel aan de telefoon. „Er zat alleen korte tijd, enkele dagen, tussen de eerste en de laatste melding”, zegt zij. „Er was aanvankelijk geen aanleiding om te denken dat de veiligheid van vader en dochter in het geding was. De informatie bouwde zich op. Op donderdagavond kwam een melding van het Maasstad Ziekenhuis. Toen kwam het beeld bij elkaar en zijn we vol in actie gegaan. Maar het is intens verdrietig. Deze zaak heeft ook veel impact op onze mensen.”