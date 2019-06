Twee Eurofighter-straaljagers neergestort in Noord-Duitsland

In het noorden van Duitsland zijn twee Eurofighter-straaljagers neergestort. Dat bevestigt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern tegenover Die Welt na berichtgeving van regionale media. De twee toestellen raakten elkaar in de lucht, de piloten hebben mogelijk met hun schietstoel op tijd hun vliegtuigen verlaten.

Het incident vond rond 14.00 uur plaats in de regio Müritz, in Mecklenburg-Vorpommern. Op beelden van het radiostation Ostseewelle zijn twee rookpluimen te zien achter een meer. Mogelijk hebben bossen in de buurt vlamgevat. Reddingswerkers zijn ter plaatse.

Volgens Ostseewelle hebben de piloten de crash overleefd, Die Welt kon dat nog niet bevestigen.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) June 24, 2019

