Trump stelt sancties in tegen de Iraanse leider Khamenei

President Donald Trump heeft opnieuw sancties opgelegd aan Iran. Dat heeft het Witte Huis maandag bekendgemaakt. Trump neemt ditmaal maatregelen tegen de hoogste geestelijk leider van Iran, ayatollah Khamenei, en andere hooggeplaatsten. Met de sancties zouden miljarden dollars zijn gemoeid.

Khamenei is volgens Trump „uiteindelijk verantwoordelijk voor het vijandige gedrag van het regime”. Volgens The New York Times gaat het naast de ayatollah om acht Iraanse bevelhebbers in het leger. Met de sancties wil Trump de druk op Teheran opvoeren om geen nucleair wapen te ontwikkelen. Partners die zaken blijven doen met Khamenei, zullen volgens Trump ook worden gestraft.

Om hoeveel tegoeden van de Iraniërs het gaat, is niet duidelijk. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zal volgende week ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken sancties opgelegd krijgen. Vorige week zei Trump de crisis diplomatiek te willen oplossen. Dat is voor Iran geen optie zolang er sancties van kracht zijn, zei de Iraanse ambassadeur in de VS maandagavond.

De maatregel is volgens de president een direct gevolg van het neerhalen van een Amerikaanse drone door Iran vorige week. Volgens de VS vloog het onbemande toestel door internationaal luchtruim toen het werd neergehaald, volgens Teheran bevond het toestel zich boven Iraans grondgebied.

Gespannen voet

De twee landen staan al langer op gespannen voet met elkaar, maar de afgelopen maanden verslechterden de betrekkingen nog verder. Ook een incident met twee tankers in de Straat van Hormuz bij Oman twee weken geleden droeg daaraan bij. Twee olietankers, een van Noorwegen en een van Japan, werden toen aangevallen. Volgens de VS zat Iran achter de aanvallen, Iran ontkent schuld.

Het Witte Huis wil Iran dwingen om openheid van zaken te geven over zijn nucleaire programma. Om de druk op Teheran op te voeren legde Washington in mei daarom sancties op aan bondgenoten om te voorkomen dat zij nog langer Iraanse olie zouden kopen. Ook speelt mee dat de VS zich vorig jaar eenzijdig terugtrokken uit de nucleaire deal met de P5+1: VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, China en Duitsland.