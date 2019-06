De grot waar de Thaise jongens vastzaten is nu een toeristische trekpleister

Een jaar geleden raakte de wereld in de ban van voetbalteam De Wilde Zwijnen. Twaalf jongens en hun coach zaten vast in een grot in het noorden van Thailand. Duikers van over de hele wereld kwamen naar Thailand om hen te redden. Nu is de Tham Luang-grot een populaire toeristische attractie.