Oud-minister Hirsch Ballin mag worden gehoord in zaak-Poch

Voormalig Transavia-piloot Julio Poch mag voor de Rotterdamse rechtbank vijf getuigen ondervragen over de wijze waarop in 2009 via Spanje zijn ‘uitlevering’ aan Argentinië werd geregeld. Onder de te horen personen is onder anderen oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin.

Lees ook Piloot Julio Poch na emotionele zitting vrijgesproken

Dit heeft de rechtbank van Rotterdam maandag in een beschikking bepaald. Poch, die in 2017 door een rechtbank in Buenos Aires na acht jaar voorarrest werd vrijgesproken van de verdenking als piloot voor het Argentijnse militaire regime dodenvluchten te hebben uitgevoerd eind jaren zeventig, eist vijf miljoen euro schadevergoeding van de Nederlandse staat.

Ter onderbouwing van zijn claim wil hij in een voorlopig getuigenverhoor betrokken bewindslieden en magistraten ondervragen. Volgens Poch heeft Nederland een onrechtmatige daad begaan door zijn uitlevering aan Argentinië te organiseren zonder een spoor van bewijs.

De rechtbank stemt er mee in dat Hirsch Ballin wordt ondervraagd omdat Poch vermoedens heeft dat de voormalige minister „zich met onzuivere (politieke) motieven met de zaak van Poch bemoeid zou hebben”. Een radio-uitzending van Argos behandelde eerder dit jaar de rol van Hirsch Ballin.

Fishing expedition

Advocaat Geert-Jan Knoops wilde namens Poch ook voormalig minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen horen. Hij zou moeten verklaren over de diplomatieke contacten die met Argentinië en Spanje zijn onderhouden over de berechting van Poch. Dit verzoek is door de rechtbank afgewezen omdat de rechters dit beoordelen als „een fishing expedition”.

Poch krijgt wel toestemming Michiel Meijer te horen, voormalig president-directeur van Transavia. Meijer had in 2009 een gesprek met officier van justitie Guus Schram. Meijer zegt toen van Schram te hebben begrepen dat Nederland meewerkte aan het proces tegen Poch, opdat de Argentijnse justitie Jorge Zorreguieta, staatssecretaris tijdens de junta en vader van koningin Máxima, ongemoeid zou laten. Ook aanklager Schram zal worden gehoord.

Advocaat Knoops zegt „blij te zijn dat na tien jaar betrokkenen eindelijk kunnen worden bevraagd naar de echte politieke motieven in de zaak Poch”.