Daar waren ze dan: de vier verdachten van het neerhalen van de MH17 op 17 juli 2014. Of zij ooit een Nederlandse rechtszaal van binnen zullen zien is maar de vraag. En dat terwijl de hoofdverdachte, Igor Girkin, een bekende Rus is die gewoon in Moskou woont. Correspondent Steven Derix besloot dan maar zelf naar hem op zoek te gaan.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Iddo Havinga en Mirjam van Zuidam

Montage: Ruben Pest