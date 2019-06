Olympische Winterspelen na twintig jaar weer in Italië

De Winterspelen van 2026 zullen gehouden worden in Italië. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maandag na een stemming in Lausanne besloten. Het Zweedse voorstel, om de Spelen in Stockholm en de ski-plaats Are te organiseren, legde het af tegen Milaan en het Italiaanse bergplaatsje Cortina d’Ampezzo.

De Italiaanse delegatie barstte in gejuich uit toen de beslissing bekend werd gemaakt. De laatste keer dat de Winterspelen gehouden werden in Italië was in 2006, toen in Turijn. In 1956 werden ze voor het laatst georganiseerd in Cortina d’Ampezzo.

Zweden, een land dat competitief mee kan doen met de wintersporten, was in 1912 voor het laatst het gastland en heeft inmiddels acht keer zonder succes een worp gedaan naar de Winterspelen. Onderzoek van het IOC wees uit dat 80 procent van Italianen het sportevenement steunde, terwijl dat in het Scandinavische land slechts 50 procent was.

Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @MilanoCortina26 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/UrU1sDsiwG — IOC MEDIA (@iocmedia) June 24, 2019

Vicepremier Matteo Salvini heeft verheugd gereageerd op Twitter: „Italië wint, sport wint!” Ook zegt de politicus te verwachten dat de Spelen 20.000 banen en vijf miljard „extra waarde” voor Italië zal opleveren.

Milaan en Stockholm waren als enige overgebleven. Eerder besloten de Zwitserse plaats Sion, de Japanse stad Sapporo, het Oostenrijkse Graz en de Canadese stad Calgary zich al terug te trekken. De landen wisten niet of ze de grootte en kosten van het evenement wilden of konden dragen.

Correctie (24 juni 2019): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Winterspelen na tien jaar weer in Italië gehouden worden. Dat moet twintig jaar zijn.