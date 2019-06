Noodnummers niet bereikbaar door landelijke storing KPN

Het noodnummer 112 is maandag niet bereikbaar vanwege een landelijke netwerkstoring bij KPN. Ook het meldkamernummer van de politie (0900-8844) is niet bereikbaar. Dat meldt de politie op Twitter. KPN zegt aan een oplossing te werken, de telecomaanbieder weet nog niet hoe laat de storing verholpen zal zijn. Het is onduidelijk wat de oorzaak is.

Politie Politie Nederland Er is op dit moment een telefoonstoring op 0900-8844 en 112. Er wordt gewerkt aan een oplossing. We komen zo snel mogelijk met meer informatie. 24 juni 2019 @ 14:22 Volgen

Via sociale media melden bedrijven, gemeenten, ziekenhuizen en particulieren uit alle delen van het land dat zij telefonisch niet bereikbaar zijn. Zowel mobiele als vaste telefonie ligt momenteel plat. Verschillende politieregio’s hebben opgeschaald naar GRIP 2. Dit betekent dat er een speciaal team wordt ingesteld om de inzet van de hulpdiensten van bovenaf te begeleiden.

Wat te doen bij nood

De politie meldt op Twitter dat alle agenten in dienst „de wijk in zijn gestuurd”. Zij roept mensen in nood op agenten aan te spreken of naar een politiebureau, brandweerkazerne of ziekenhuis te gaan. Ook kan men hulp inschakelen bij openbare gebouwen waar het zogenoemde C2000-systeem beschikbaar is. Dit is het landelijke communicatiesysteem voor alle hulpverleningsdiensten.

De politie van Enschede roept mensen verder op spoedmeldingen via Facebook of Twitter kenbaar te maken. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zegt dat ambulances en de politie zichtbaar rondrijden zodat zij aangehouden kunnen worden bij „spoedvragen”.

In 2012 vond ook een grote storing plaats waardoor het landelijke alarmnummer urenlang niet bereikbaar was. 164 mensen konden 112 toen niet bereiken, zeker één persoon kwam om het leven. Na het incident benadrukte de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) dat noodnummers altijd bereikbaar moeten zijn en dat procedures zouden worden aangescherpt om herhaling te voorkomen.