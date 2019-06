Man opgepakt om voorbereiden aanslag Amerikaanse ambassade

In België is zaterdag een man opgepakt die wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Brussel. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag bekendgemaakt.

De man werd zaterdag vastgezet. Hij wordt verdacht van een poging tot een aanslag en voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Justitie had daar „een aantal aanwijzingen” voor. Het zou gaan om een man rond de veertig jaar met de Belgische nationaliteit. Zijn initialen zijn M.G., verdere details werden niet bekendgemaakt omdat het onderzoek nog loopt.

De man zou al langere tijd door de veiligheidsdiensten in de gaten worden gehouden, meldt de zender RTBF. Hij zou zich recent rondom de ambassade hebben opgehouden. De man heeft ontkend iets van plan te zijn geweest.