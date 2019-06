Man (57) opgepakt voor twaalf autobranden in Grave

De politie heeft maandag een 57-jarige man uit Grave opgepakt voor een reeks autobranden die de afgelopen jaren plaatsvonden in de Brabantse stad.

Al langer bestond het vermoeden dat de twaalf autobranden door dezelfde persoon waren gesticht, maar omdat de frequentie laag was, kon de politie hem moeilijker op heterdaad betrappen.

Uiteindelijk kon de man mede dankzij informatie van inwoners van Grave worden opgepakt. Al voor zijn arrestatie noemden sommigen zijn naam, schrijft de politie. De verdachte is een bekende van de politie en wordt ook verantwoordelijk gehouden voor een bedreiging op 15 mei. Hij is maandagochtend in zijn woning in Grave aangehouden en wordt verhoord.

Burgemeester Lex Roolvink (VVD) is blij dat er iemand is aangehouden. „De branden houden mensen in onze gemeente bezig en dat is natuurlijk goed te begrijpen. Ik wacht de verdere ontwikkelingen in het onderzoek af”, reageert Roolvink.