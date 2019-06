‘Maher H. heeft zijn band met Nederland verbroken’

Mag immigratiedienst IND het Nederlanderschap afpakken van voormalig jihadgangers, zonder dat duidelijk is of zij nog steeds gevaarlijk zijn? Die vraag stond maandag centraal in de zaak tegen Maher H., een veroordeelde Syriëganger die de IND wil laten uitzetten naar Marokko.

In de zwaarbeveiligde Bunker in Amsterdam-Osdorp betoogde landsadvocaat Van Asperen dat Maher H. zijn „band met Nederland heeft verbroken”. De wet biedt de mogelijkheid om het Nederlanderschap af te pakken van mensen die „essentiële belangen van de staat” hebben geschaad, en dat zou H. hebben gedaan door in 2013 naar Syrië te reizen en deel te nemen aan de jihadistische strijd. Het is de eerste inhoudelijke rechtszaak over een teruggekeerde Syriëganger die op deze grond zijn nationaliteit is kwijtgeraakt. Naar verwachting volgen er meer: het is kabinetsbeleid jihadgangers van hun nationaliteit te ontdoen.

Lees ook het interview met Maher H.: Raakt ex-Syriëganger Maher H. zijn Nederlandse paspoort kwijt?

Volgens de verdediging vormt Maher H., vader van twee kinderen, geen gevaar meer voor de Nederlandse samenleving. Hij heeft meegewerkt aan zijn deradicaliseringstraject, zou zijn gedachtegoed hebben bijgesteld en is van de terrorismelijst geschrapt. Maar dat doet niet ter zake, zei de landsadvocaat. „Dat hij een baan heeft en goed voor zijn kinderen zorgt, zegt niets over zijn gedachtegoed. Uit zijn veroordeling blijkt zijn afkeer van de Nederlandse samenleving.”

Geheime stukken

H.’s advocaat Flip Schüller wees de rechter op geheime stukken uit het Veiligheidshuis die het tegendeel zouden bewijzen. Daar wordt informatie over H. gedeeld door partijen als reclassering, politie en gemeente. De advocaat heeft de dossiers met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur gekregen, maar relevante passages over zijn deradicalisering zijn daarin zwartgelakt. De rechter zou deze wel kunnen inzien.

Het afpakken van H.’s nationaliteit is volgens Van Asperen geen vorm van discriminatie. Omdat niemand stateloos mag worden, geldt de maatregel alleen voor Nederlanders met een dubbele nationaliteit. Daarmee worden ‘dubbele’ Nederlanders niet ongelijk behandeld, zoals de verdediging betoogde, stelt de landsadvocaat. „Het betekent alleen dat je niet stateloos wordt.”

Maher H. kreeg zelf ook het woord. Hij sprak de vrees uit te worden gemarteld als hij naar Marokko wordt uitgezet. De rechter doet binnen drie maanden uitspraak.