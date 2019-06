Maarten van der Weijden haalt finish van Elfstedenzwemtocht

Olympisch zwemmer Maarten van der Weijden heeft de Elfstedenzwemtocht bij een tweede poging gehaald. Maandagavond kwam de zwemmer rond 19:30 uur aan in Leeuwarden, de laatste stop. Van der Weijden begon daar vrijdagavond ook zwemmend aan de bijna tweehonderd kilometer lange tocht.

De oud Olympisch kampioen werd in de Friese hoofdstad onthaald met groot applaus. De 38-jarige Van der Weijden zei bij aankomst: „Het is gelukt. Ik dacht tijdens het zwemmen: ‘vorig jaar was het best wel een lijdensweg’. Maar dit jaar heb ik er enorm van genoten.” Voor de finish lagen tientallen boten in het water om Van der Weijden de laatste kilometers te zien afleggen. Hij kwam een paar uur later dan gepland aan. Bij de finish werd hij naar het ziekenhuis gebracht voor een medische controle, maar „naar omstandigheden ging het best wel goed”, aldus de sporter.

Het was zijn tweede poging de Elfstedentocht te zwemmen. Vorige jaar augustus moest Van der Weijden na ongeveer 160 kilometer en 55 uur zwemmen vroegtijdig stoppen omdat hij uitgeput was. Bij zijn tweede zwemtocht dit weekend at en sliep hij meer. Het doel van beide acties was om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Zelf overleefde Van der Weijden de ziekte leukemie. Met de actie is tot nu toe ongeveer vier miljoen euro opgehaald, het geld gaat naar elf verschillende fondsen.

Via Instagram bracht het Koninklijk Huis felicitaties over: