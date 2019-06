Kushners aanpak stuit op veel kritiek

‘Het is ‘dead on arrival’, een ‘non-starter’. „Het leest als een brochure van een projectontwikkelaar.” „Het is het paard achter de wagen spannen.” Jared Kushner publiceerde dit weekend zijn langverwachte „economische vredesplan”. Het plan van Donald Trumps schoonzoon werd meteen van alle kanten fel bekritiseerd. Dat was niet onverwacht; Kushner zei vooraf tegen persbureau Reuters dat „problemen worden opgelost door voorstellen te doen, het eens te zijn, het oneens te zijn over bepaalde zaken – dat is heel gezond.”

Op het Amerikaanse vredesplan, gesplitst in een economisch en een politiek deel, werd de afgelopen twee jaar al meermalen aangekondigd. Intussen raakten de Palestijnen steeds meer van de Amerikanen vervreemd. Dieptepunt voor de Palestijnen was de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Ook beëindigde president Trump vrijwel alle financiële steun aan projecten in Palestijnse gebieden en aan UNRWA, het VN-orgaan dat Palestijnse vluchtelingen ondersteunt. Nu het economische gedeelte van het plan er ligt, blijkt het heel gedetailleerd, maar ook ver verwijderd van de politieke realiteit in Israël en Palestina.

De voornaamste kritiek gaat over wat er níét in het plan staat. ‘Peace to Prosperity’ bevat concrete en ambitieuze doelen als verdubbeling van het Palestijnse bbp en het creëren van een miljoen arbeidsplaatsen. Onder de kopjes ‘Verzilveren van economisch potentieel’, ‘Empowerment van het Palestijnse volk’ en ‘Versterking van Palestijns bestuur’ worden ruim tweehonderd projecten en programma’s beschreven ter waarde van 50 miljard dollar (44 miljard euro). Ook buurlanden als Egypte en Jordanië moeten van het plan profiteren. Volgens critici zijn veel van de projecten bovendien al eens geprobeerd.

Jared Kushner, geflankeerd door zijn schoonvader, president Trump, en de Israëlische premier Netanyahu. Foto Wisam Hashlamoun/HH

‘Laten zien wat er mogelijk is’

Het politieke deel van het plan wordt op zijn vroegst in november gepresenteerd, na de nieuwe Israëlische verkiezingen in september. Die strategie zorgt voor de meeste kritiek. Kushner zegt met opzet het economische gedeelte eerst te brengen om de Palestijnen laten zien „wat er mogelijk is als er vrede is”. Dat noemt politiek analist en voormalig regeringsadviseur Aaron David Miller tegenover Reuters de „totaal omgekeerde volgorde”. „De Israëlisch-Palestijnse kwestie is in de eerste plaats gedreven door historische wonden en overlappende claims op land en heilige plaatsen.”

De Palestijnen hebben het plan al bij voorbaat afgewezen, de Palestijnse Autoriteit heeft opgeroepen tot protest. „Hef eerst de blokkade van Gaza op, stop de Israëlische diefstal van onze grond, bronnen en fondsen, geef ons vrijheid van bewegen en controle over onze grenzen, luchtruim, territoriale wateren enz.”, vatte de Palestijnse politica Hanan Ashrawi de Palestijnse positie samen.

De Palestijnen gaan niet, maar buurlanden Jordanië en Egypte sturen wel een delegatie naar de workshop – een top mag het niet heten – die Kushner rond zijn plan heeft georganiseerd, net als Golfstaten Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Kushner noemt het „een kleine overwinning dat ze allemaal komen om te luisteren en deelnemen” aan de workshop in Bahrein die deze dinsdag begint. „Vroeger zouden Palestijnse leiders hebben gesproken en zou niemand ongehoorzaam zijn geweest.”

De claim van Kushner dat zijn plan realistisch en haalbaar is, wordt door weinigen geloofd. Los van de politieke complicaties, die in de tekst niet aan de orde komen, is ook de vraag hoe het plan gefinancierd moet worden. Trump hoopt dat de Golfstaten in de buidel tasten, maar die hebben nog geen concrete toezeggingen gedaan. Over haar eigen bijdrage spreekt de Amerikaanse regering zich nog niet uit.

Zolang er geen vertrouwen is om het plan te steunen, ziet analist Aaron David Miller niet hoe het in de huidige omstandigheden zou kunnen werken. Het zou een „heel goede benadering van de economische componenten van een vredesproces” zijn, aldus Miller – „in een sterrenstelsel ver, ver weg”.

Foto Carlos Barria/Reuters

Zes punten uit het plan toegelicht