Kazachstaanse stad ontruimd na explosie munitiedepot, 1 dode

Een Kazachstaans stad is maandag voor een groot deel ontruimd omdat een munitiedepot in de buurt explodeerde. Bij het incident is een dode gevallen, tientallen personen raakten gewond. Dat meldt het Russische persbureau Interfax op basis van lokale autoriteiten. 44.000 mensen moesten de betreffende plaats Arys, in de zuidelijke regio Turkestan, verlaten.

Op sociale media werden beelden gedeeld van een grote rookwolk die zich het depot had ontwikkeld. Op de achtergrond is daarbij een salvo van explosies te horen. Inwoners kunnen voorlopig niet terugkeren omdat onduidelijk is waar en hoeveel onontploft explosief materieel in het gebied ligt. Ook woedden op verschillende plekken nog branden. In Arys wonen in totaal ruim 60.000 mensen.

Vermoedelijk is een brand uitgebroken in het depot, het is nog niet duidelijk wat de oorzaak daarvan is. Het gaat om een oude opslagplaats voor explosieven en kogels die nog stamt uit de Sovjet-Unie. Eerdere incidenten met wapendepots in de regio - in 2009, 2014 en 2015 - bleken na onderzoek het gevolg te zijn van nalatigheid en gebrekkige navolging van veiligheidsvoorschriften.

Granaatexplosies en schotwonden

De persoon die overleden is, zou in een auto geraakt zijn door een object, mogelijk door een granaatexplosie. Vijftien gewonden liggen in het ziekenhuis, twee met schotwonden. Twee kinderen zijn naar een apart kinderziekenhuis gebracht. Het totaal aantal mensen dat gewond raakte ligt tussen de dertig en zeventig.

Niet-geverifieerde beelden van de explosie in Kazachstan:



De Kazachstaanse president Kasym-Zjomart Tokajev, die in maart de dertig jaar heersende Noersoeltan Nazarbajev opvolgde, reageert op Twitter: „Het is belangrijk dat we de veiligheid van bewoners waarborgen en de oorzaak van de explosies achterhalen.” Volgens zijn woordvoerder is hij met functionarissen onderweg naar de Arys, meldt persbureau Reuters.