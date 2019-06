Juwelier Schaap en Citroen vrijgesproken van fraude

De landelijke juweliersketen Schaap en Citroen is door de rechter vrijgesproken van belastingfraude, het vervalsen van facturen en het niet melden van ongebruikelijke transacties. Horlogehandelaar Tom de V., die in dezelfde zaak terechtstond en met wie het bedrijf veel zaken deed, is veroordeeld tot vijf maanden onvoorwaardelijke celstraf voor belastingfraude. Dit blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank Amsterdam.

Klanten benaderden de handelaar voor dure en exclusieve horloges, die hij in grote hoeveelheden en met korting inkocht bij Schaap en Citroen. Het Openbaar Ministerie vermoedde dat de juwelier en de handelaar deden of de horloges naar het buitenland gingen, terwijl die naar klanten van Tom de V. in Nederland zouden gaan. Zo hoefde geen omzetbelasting betaald te worden.

Maar de rechter stelt „dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld” dat de juwelier de fraude heeft gepleegd en spreekt de juwelier hiervan vrij. De buitenlandse klant voor wie de horloges bestemd zouden zijn en die ontkent ze te hebben besteld of ontvangen, heeft volgens de rechter namelijk ook een belang om dit te zeggen. Er „zijn meerdere scenario’s denkbaar die hebben geleid tot de bevindingen in het dossier”, meldt het vonnis. Als gevolg daarvan kunnen de facturen niet als vals worden bestempeld.

De juwelier heeft enkele ongebruikelijke betalingen te laat gemeld, maar in de tenlastelegging stond dat het bedrijf „opzettelijk geen melding” van de betalingen had gedaan en dat acht de rechter dus niet bewezen.

Tom de V. is door de rechtbank wel veroordeeld voor belastingfraude. Hij wilde niet verklaren bij opsporingsdienst FIOD en kwam bij de zitting niet opdagen. In 2010 is hij al eens veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrifte. Schaap en Citroen liet in de rechtszaal weten niet van het strafblad van Tom de V. te hebben geweten.

De juwelier overtrad zelf eerder de wet die witwassen moet voorkomen en schikte in 2010 voor 150.000 euro. Dure horloges zijn een geliefd onderpand bij transacties tussen criminelen.

