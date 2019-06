‘In de stad zou ik niet zo mooi kunnen wonen’

in

‘Ik heb om de drie dagen een 24-uursdienst. Dan sta ik om 5.00 uur op en stap ik in de auto op weg naar de kazerne in Den Haag. Ik begin om 7.30 uur met werk en ben een dag later rond datzelfde tijdstip vrij. Dan rij ik – gelukkig gaan de files de andere kant op – weer naar het noorden en ben ik meestal voor 10.00 uur thuis.

„Dit doe ik nu al zo’n drie jaar, sinds we zijn weggegaan uit Schiedam. Mijn vrouw komt oorspronkelijk uit Drenthe, en de heimwee werd steeds erger. Op een gegeven moment liep het zo hoog op dat ik dacht: straks breekt ons huwelijk. En we hebben een zoon van zeven, dat had ik er niet voor over.

„Dus ik ben met hangende pootjes naar het noorden verhuisd. Ik ben in Rotterdam geboren en wilde niet weg uit de Randstad. Maar nu bevalt het eigenlijk prima. In de Randstad zou ik niet zo mooi kunnen wonen zoals we nu doen, hier in Emmen krijg je veel meer voor veel minder geld. Rotterdammers en Drenten lijken natuurlijk totaal niet op elkaar, maar hier in Emmen zit je bijna op de grens met Duitsland en bij ons in de straat is bijna iedereen import, ze komen uit alle windrichtingen. Dus zo anders was het ook weer niet.

„Ik heb wel geprobeerd om hier in de regio aan het werk te gaan, maar dat is lastig. Bovendien ben ik 51, nog zo’n zeven jaar en ik mag met prepensioen. Die tijd rij ik nog wel op en neer.”

uit

‘Ik heb een voorliefde voor tropische planten en bomen en nu we hier toch de ruimte hebben, ben ik flink met de tuin aan de slag gegaan. We wonen in een vrijstaand huis aan een recreatieplas. Ik heb al tien aanhangers weggesnoeid en nieuwe begroeiing neergezet. Waaronder een palmboom, een olijfboom en bamboeplanten. Die bomen kosten wel wat, dat was al snel 350 euro per stuk inclusief thuisbezorgen. Daarbij heb ik vorig jaar ook nog een steiger van hardhout gemaakt, en zo kost die tuin me zeker wel zo’n 1.000 euro per jaar. Het is overigens nu wel klaar, alles staat zoals ik het wil.

„Onze hond, Tommy, kost ook serieus geld. Als ik naar mijn werk moet en mijn vrouw werkt overdag, dan is er een meisje uit de buurt dat hem uitlaat voor 5 euro per keer. Dat gebeurt zo’n een à twee keer per week. En als we op vakantie gaan, moet hij naar de opvang, dat kost 15 euro per dag. Als je dan drie weken weggaat, tikt dat wel aan.

„En onze vakanties zijn ook niet goedkoop, omdat we vastzitten aan de schoolvakanties. Tien dagen Ibiza zou zo rond de 4.000 euro voor ons drieën kosten, en een ingerichte caravan met airco in Zuid-Frankrijk is snel 1.200 euro per week. Daarom hebben we maar gekozen voor drie weken Thailand. Dat kost ook een hoop geld, maar dan ben je wel echt even helemaal weg.”

Inkomen: 2.600 euro netto Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.220 euro), mobiel/internet/tv (106 euro), verzekeringen (317 euro), kosten auto (500 tot 600 euro), scooter (20 euro), boodschappen (500 euro), abonnementen (310 euro), hond (75 euro), kinderopvang (100 euro), tennis voor drie personen (48 euro) Sparen: 500 euro Laatste grote aankoop: tickets Thailand (2.600 euro)