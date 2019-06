Google investeert een miljard euro in datacentra in Nederland

Google trekt een miljard euro uit voor de bouw van een nieuw datacentrum in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon. Dat heeft het techbedrijf maandag bekendgemaakt. Ook wordt het bestaande serverpark in de Eemshaven in Groningen verder uitgebreid. Na de uitbreiding komen 125 mensen te werken in Hollands Kroon, in Eemshaven worden honderd extra banen gecreëerd. Hier zullen uiteindelijk 350 mensen aan het werk kunnen.

De centra zijn naar verwachting in 2020 operationeel. Volgens Google kunnen in de bouwfase zo’n tweeduizend mensen fulltime aan het werk. Met de extra uitbreiding komen de investeringen van Google in Nederland op 2,5 miljard euro. Het is de eerste keer dat het techbedrijf investeert in twee afzonderlijke datacentra in één Europees land.

Google stelt ernaar te streven het nieuwe datacentrum „te matchen met 100 procent hernieuwbare energie”. Tot nu toe krijgt het techbedrijf in Eemshaven voldoende elektriciteit van windturbines en zonnepanelen om het energieverbruik volledig te dekken. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) zegt blij te zijn met deze ontwikkeling.