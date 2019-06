Ethiopië doodt generaal verantwoordelijk voor mislukte coup

De regionale legerleider Asamnew Tsige, die door de nationale regering verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte staatsgreep afgelopen zaterdag, is maandag door veiligheidstroepen gedood. Dat meldt premier Abiy Ahmed, aldus persbureau Reuters. Bij de poging zaterdag om de regering van de deelstaat Amhara omver te gooien, werden vijf mensen gedood, onder wie het hoofd van het leger, de regiopresident en de openbaar aanklager van de regio.

Generaal Tsige was na de mislukte couppoging op de vlucht geslagen. Eerder op de dag liet premier Ahmed al weten dat de veiligheidsdiensten naarstig naar hem opzoek waren. In het hele land is de toegang tot het internet geblokkeerd.

Aanval

Bij de mislukte coup zaterdag werd het hoofd van het leger samen met een gepensioneerde generaal gedood. Enkele uren daarna werd de regiopresident samen met een andere regionale bestuurder vermoord bij een gerelateerde aanval. De regering van Ethiopië liet zondag weten dat de situatie „volledig onder controle is” en premier Abiy Ahmed riep op tot waakzaamheid.

De mislukte couppoging doet de positie van de hervormingsgezinde premier Ahmed wankelen. Ahmed kwam vorig jaar aan de macht en staat bekend als hervormer. Hij heeft vrede gesloten met Eritrea en profileert zich als vredestichter van de regio. Zijn visie van een nationale eenheid botst met die van regionale politici, zoals legerleider Asamnew Tsige die verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte coup. Tsige streefde als legerleider vooral de belangen van de Amhara-regio na.