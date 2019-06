Dodental ingestort flatgebouw Cambodja opgelopen naar 24

Het dodental van het instorten van een flatgebouw in Cambodja is maandag opgelopen naar zeker 24. Inmiddels is ruim driekwart van het puin verwijderd en is de reddingsoperatie nog in volle gang. Dat meldt persbureau AP.

Het flatgebouw in aanbouw in de havenstad Sihanoukville stortte zaterdagnacht rond 04.00 uur in. Op dat moment sliepen tientallen bouwvakkers op de tweede verdieping van de in totaal zeven verdiepingen tellend flatgebouw. Ze gebruikten het pand als slaapplaats. Hoeveel mensen precies aanwezig waren toen het gebouw instortte, is niet bekend.

Zaterdag konden al 36 mensen worden gered, van wie 23 personen levend onder het puin vandaan werden gehaald. De Cambodjaanse premier Hun Sen bracht zondag een bezoek aan de rampplek. De oorzaak van het ongeluk in nog onbekend.

Het gebouw was volgens de gouverneur van de provincie in bezit van een Chinese investeerder. Zaterdag werden al vier Chinezen aangehouden die betrokken waren bij de bouw. De Cambodjaanse havenstad is aantrekkelijk voor rijke Chinese investeerders omdat het populair is onder toeristen. De Chinese ambassade liet in een verklaring weten „een grondig onderzoek” naar de oorzaak van het onderzoek te steunen.