Dertig films, niet meer, bij ‘anti-Netflix’

Netflix stond de afgelopen jaren symbool voor het nieuwe tv-kijken. Maar video-on-demand is inmiddels veel meer dan de Amerikaanse abonneedienst. Het aantal diensten groeit snel; het aanbod versnippert. Een serie over video-on-demand. 1: Wie schept orde in de online video-chaos? Providers en tech-bedrijven zien een nieuwe rol. 2: Alles kijken wat je wilt is nog ver weg Had ik mijn dvd’s maar nooit weggegooid. In de VS kan je veel meer zien dan in Nederland 3: Dertig films, niet meer, bij ‘anti-Netlfix’ Videodienst Mubi pakt het anders aan

Netflix, Videoland, NLZiet, de keuze uit streamingdiensten is ruim, het aanbod op platforms nog overweldigender. De kans is groot dat je erin verzuipt. Streamingplatform Mubi gooit het over een andere boeg. Er zijn maar dertig films beschikbaar. Elke dag komt er een bij en gaat er een af. Elke film is precies dertig dagen te zien. Zo probeert de dienst kijkers aan te moedigen regelmatig te kijken. Na die dertig dagen is de film minstens een jaar lang niet te zien.

Het draait allemaal om curatorschap bij het in Londen gevestigde Mubi. Geen algoritme, maar een groep programmeurs selecteert het aanbod. In de rubriek ‘Notebook’ op de site bespreken recensenten de films en andere ontdekkingen en leggen uit waarom je die ene Franse nichefilm uit de jaren veertig niet mag missen.

Mubi focust op arthouse. Er zijn drie pijlers: festivalontdekkingen van veelbelovende regisseurs, klassiekers en cultfilms. Net als handgeselecteerde koffiebonen een bijzondere smaak moeten geven, belooft Mubi’s hand picked selectie een bijzondere kijkervaring voor connaisseurs.

Hongkongse cultklassieker

Oprichter Efe Cakarel, die opgroeide in Turkije en diploma’s heeft van de Amerikaanse elite-universiteiten MIT en Stanford, kreeg het idee voor Mubi in 2007. Hij probeerde in een café in Tokio tevergeefs een Hongkongse cultklassieker te streamen. Hier moeten meer liefhebbers tegenaan lopen, dacht hij, dus begon hij The Auteurs, een site voor cinefielen uit de hele wereld. In het begin volgde hij het bekende recept, hoe meer films hoe beter. Zijn aanbod groeide gestaag, het aantal abonnees niet. Het model bleek voor dit soort films niet te werken, vermoedde de initiatiefnemer, en hij gooide het roer om. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. Om meer mensen wereldwijd te bereiken koos hij in 2010 een andere naam, Mubi. Makkelijk uit te spreken, zonder betekenis.

Sindsdien blijft het platform groeien. Net als de meeste videodiensten zwijgt Mubi over precieze abonnee-aantallen en omzet. Het wist durfkapitaal aan te trekken van Amerikaanse en Chinese investeerders. In 2016 stak mediabedrijf Huanxi (Hongkong), producent van onder meer de film Crouching Tiger Hidden Dragon, 10 miljoen dollar in het bedrijf. Dat maakte Mubi 125 miljoen dollar waard.

De dienst heeft meer dan 8 miljoen geregistreerde gebruikers wereldwijd, onder wie 600.000 in het VK. Die keken in ieder geval ooit een film op de site. Volgens schattingen had Mubi in 2018 wereldwijd 100.000 vaste abonnees, een groot deel in de VS en het VK. Vorig jaar maakte men voor het eerst winst. En het aantal abonnees groeit, ook in Nederland. De dienst is nu in elf talen beschikbaar.

Mubi Go

Inmiddels is Mubi ook in filmproductie en -distributie gestapt. Vorig jaar bracht het horrorfilm Suspiria (Luca Guadagnino) in de Britse bioscopen. De eerste coproductie, transgenderdrama Port Authority, ging onlangs in Cannes in première. Mubi wil meer eigen films maken.

Wat veel filmfans vinden, geldt ook voor Cakarel: soms móet je een film zien op het grote doek. Daarom begon hij vorig jaar in het VK met Mubi Go. Abonnees krijgen elke week een kaartje voor een door Mubi geselecteerde film die in de bioscoop draait. „We zijn blij te zien dat het een het ander niet uitsluit”, zegt Melissa van der Schoor van Mubi. „Tijdens festivals, zoals in Cannes, hoor je vaak dat streamingdiensten bioscoopbezoek kannibaliseren. Mubi Go is het bewijs dat de twee elkaar juist kunnen versterken.”

In het VK heeft de helft van alle abonnees wel eens een filmkaartje verzilverd; 130 bioscopen zijn aangesloten bij de samenwerking en dat aantal groeit. Juist kleine titels bereiken zo een groter publiek. Mubi Go gaat binnenkort van start in Ierland en misschien ook in Nederland. Van der Schoor: „Nederland is voor ons een heel interessante markt. Het staat altijd in de top-10 van meest geëngageerde kijkers en er zijn veel goede filmhuizen die geschikt zouden zijn.”