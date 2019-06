De vaccinatiegraad is niet verder gedaald

Het aantal baby’s en peuters dat alle aangeboden vaccinaties krijgt, is niet verder gedaald. Vorig jaar had van alle kinderen geboren in 2016 90,2 procent álle prikken in het Rijksvaccinatieprogramma gehad, net als in 2017. Een jaar eerder waren het er meer: van alle 2-jarigen was in 2016 (dus geboren in 2014) nog 91,2 procent volledig gevaccineerd.

Dit blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over 2018 die staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) maandag met de Tweede Kamer deelde.

„Deze stabilisatie is mooi. We zijn er nog niet, maar het gaat weer de goeie kant op”, aldus een woordvoerder van het RIVM. Staatssecretaris Blokhuis zegt: „Dit positieve signaal is voor mij een stimulans om de mouwen verder op te stropen. Ik hang de vlag pas uit als we weer stabiel terug zijn op een vaccinatie-graad van 95 procent of hoger.”

Gevaccineerd voor bof, mazelen, rodehond.

Kinderartsen, deskundigen en bewindslieden maken zich al een paar jaar zorgen omdat steeds meer ouders afzagen van vaccinaties voor hun kinderen. Traditioneel gebeurde dat alleen in streng gereformeerde gezinnen; in sommige gemeenten in de Biblebelt is maar 55 procent van de kinderen gevaccineerd. Zij geloven dat God bepaalt of kinderen leven of sterven. Maar de laatste jaren is er een mondige internationale anti-vaxx-beweging bijgekomen. Sommige zien in massale vaccinaties een complot van de overheid, anderen vrezen voor de bijwerkingen van die vaccins. Veel antroposofen geloven weer dat de natuurlijke weerstand van een kind voldoende beschermt tegen ernstige ziektes. Steeds meer ouders lieten zich daardoor overtuigen.

Vooral voor het zeer besmettelijke mazelen is dat een probleem. Kinderen worden pas met 14 maanden tegen mazelen ingeënt en zijn in de maanden daarvoor dus vatbaar voor besmetting. Als minder dan 95 procent van een groep, of dorp, gevaccineerd is, lopen álle baby’s dus risico. Van mazelen kan een kind heel ziek worden en zelfs sterven.

Vorig jaar kreeg 92,9 procent van de peuters de BMR-vaccinatie (bof, mazelen, rode hond), net als in 2017. Dat moeten er volgens het RIVM nog wel meer worden omdat een vaccinatiegraad van 95 procent nodig is om de ziekte helemaal uit te bannen.

Dertig mensen besmet

Dit jaar zijn naar schatting al 30 mensen in Nederland besmet geraakt met mazelen, tegen 24 in heel 2018, zestien in 2017 en zes in 2016. Dit heeft waarschijnlijk te maken met vakanties en reizen in het buitenland want in sommige Europese landen heerst mazelen fors. In Europa raakten volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vorig jaar 82.596 mensen besmet met mazelen, en gingen 72 mensen eraan dood. In landen als Italië en Frankrijk wordt nog maar 75 tot 85 procent van de kinderen ingeënt.

In 2018 waren er opnieuw meer mensen met de zeer ernstige meningokokkenziekte type W. Vóór 2015 kregen gemiddeld vier patiënten per jaar deze ziekte, in 2018 waren dat er 103. Sinds 2015 zijn er in totaal 45 patiënten aan overleden. Sinds vorig jaar worden tieners daarom opgeroepen zich er tegen te laten inenten.