Daimler roept 60.000 auto’s terug in dieselschandaal

Het dieselschandaal is springlevend. Vier jaar na dato struikelt weer een autofabrikant over z’n dieselauto’s.

Afgelopen zaterdag maakte het Duitse ministerie van transport, het KBA, bekend dat Daimler 60.000 dieselauto’s van het merk Mercedes-Benz moet terugroepen. Dit keer gaat het om auto’s van het model Mercedes-Benz GLK 220 die zijn gebouwd tussen 2012 en 2015. Ook in deze auto’s zou software zitten die ervoor zorgt dat bij tests een lagere uitstoot van vervuilende stikstofoxiden wordt gemeten dan op de weg. Sjoemelsoftware dus, van hetzelfde soort waar Volkswagen in 2015 het dieselschandaal mee inluidde.

Daimler zei in protest te gaan tegen de terugroepactie, maar gaf de dag daarna meteen wel een winstwaarschuwing af. Honderden miljoenen euro’s verwacht het bedrijf te moeten betalen voor betrokkenheid bij het dieselschandaal. In een persbericht schrijft Daimler het gereserveerde geld nodig te hebben voor „meerdere lopende overheidszaken en maatregelen in verband met Mercedes-Benz-dieselvoertuigen”.

Benz-busjes

Eerder ging Daimler nog uit van een kleine stijging van de operationele winst, maar die zal nu op het niveau van 2018 blijven: 11,1 miljard euro. De tegenvaller komt bovenop de magere opbrengsten uit de verkoop van Mercedes-Benz-busjes, die niet met 2 maar met 4 procent dalen. Het is de derde winstwaarschuwing die Daimler sinds 2018 afgeeft. En de affaire kan nog groter worden. Het KBA kijkt ook of in andere modellen van Daimler frauduleuze software zit.

De terugroepactie komt niet onverwachts voor het bedrijf uit Stuttgart. In 2015 biechtte Volkswagen in de VS bij de Environmental Protection Agency (EPA) op dat het frauduleuze software had geïnstalleerd in dieselauto’s om strenge emissie-eisen te ontlopen. Maanden daarna viel de blik van de EPA ook op Daimler, waarvan de dieselauto’s wel heel veel stikstofoxiden op de weg uitstootten. In het begin van 2016 vroeg de dienst de resultaten van de uitstoottests op bij de fabrikant, precies zoals het Volkswagenschandaal begon. In 2017 vielen Duitse en Amerikaanse autoriteiten binnen bij kantoren van Daimler en vroegen documenten op. Daimler zette alvast discreet 1,4 miljard euro opzij voor de afhandeling.

Ook riep Daimler drie miljoen auto’s terug. De eigenaren konden vrijwillig een update halen om zo de schadelijke uitstoot te beperken. Vorig jaar kwam daar een minder vrijwillige terugroepactie bij. Daimler moest zo snel mogelijk 774.000 dieselauto’s terugroepen van het KBA. Het ging onder meer om het Mercedes-busje Vito en auto’s in de C-klasse. In die modellen zou Daimler volgens de Duitse krant Bild am Sonntag vijf soorten switches hebben geprogrammeerd om onopgemerkt de schoonmaaksystemen uit te kunnen zetten. Daimler hield zelf vol dat de switches niet illegaal waren, maar ze moesten er van de minister wel uit.

Meerdere fabrikanten erbij

Zo raken de Europese fabrikanten één voor één betrokken bij het dieselschandaal. Volkswagen is al miljarden aan boetes en reparaties kwijt, Porsche kreeg in mei een boete van ruim een half miljard euro, Audi moest ook megaboetes betalen en de topman is gearresteerd. In 2016 vielen de Franse autoriteiten binnen bij PSA Peugeot-Citroën en Renault binnen en de Duitse en Italiaanse wegautoriteiten ruziën over vieze Fiat-auto’s.

En dan is er nog de kartelzaak. Daimler, BMW en Volkswagen worden door de Europese Commissie beschuldigd van afspraken over de beperking van uitstoot.