Daimler geeft winstwaarschuwing af door dieselschandaal

Autofabrikant Daimler heeft zondag een winstwaarschuwing voor het tweede kwartaal van 2019 afgegeven. De Duitse producent van onder meer Mercedes-Benz verwacht honderden miljoenen euro’s te moeten betalen voor haar rol in het dieselschandaal.

De verwachtingen voor het hele boekjaar worden verlaagd, eerder ging de producent nog uit van een kleine stijging van de operationele winst. Die zal nu op het niveau van 2018 blijven, 11,1 miljard euro. In een persbericht schrijft Daimler het gereserveerde geld nodig te hebben „in verband met meerdere lopende overheidszaken en maatregelen in verband met Mercedes-Benz-dieselvoertuigen”.

De winstwaarschuwing volgt nadat het Duitse ministerie van Transport zaterdag opdracht gaf om tienduizenden dieselauto’s van Daimler terug te halen. Het gaat om de Mercedes-Benz GLK 220, geproduceerd tussen 2012 en 2015. Die auto’s zouden speciale software hebben zodat ze bij emissietesten minder schadelijke stoffen uitstoten dan in de praktijk. Daimler tekende protest aan tegen de terugroepactie. Ook de Verenigde Staten doen onderzoek naar Daimler.

Derde winstwaarschuwing in een jaar

Daarnaast vallen de opbrengsten uit de verkoop van Mercedes-Benz-busjes lager uit dan verwacht: die dalen niet met 2 maar met 4 procent. Het is de derde winstwaarschuwing die Daimler in een jaar tijd afgeeft. In oktober werden ook extra reserveringen aangekondigd voor de naweeën van het dieselschandaal.

In april werden Daimler, BMW en Volkswagen door de Europese Commissie beschuldigd van kartelvorming: tussen 2006 en 2014 maakten de concerns afspraken over de beperking van uitstoot, zei de Commissie. BMW zette 1,4 miljard euro opzij.

De Duitse autoriteiten kondigden aan ook andere modellen te onderzoeken. In 2015 kwam naar buiten dat Volkswagen jarenlang ‘sjoemelde’ bij de emissietests van dieselmotoren. Ook andere fabrikanten maakten zich schuldig aan de fraude. Zo kreeg autofabrikant Porsche in mei een boete van ruim een half miljard euro opgelegd.