CBS: zelfdoding jongeren na piek weer terug op oud niveau

Het aantal zelfdodingen in Nederland is in 2018 met bijna 5 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. 1.829 Nederlanders beëindigden in 2018 zelf hun leven. Dat waren er 88 minder dan in 2017, blijkt dinsdag uit nieuwe cijfers van het CBS. Het is de grootste daling van het zelfdodingscijfer sinds 2007.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl.

Door de daling is het gestandaardiseerde zelfdodingscijfer, dat rekening houdt met de samenstelling van de bevolking, weer op het niveau van 2012. Het dalend aantal zelfmoorden, al vijf jaar redelijk stabiel, kwam vooral doordat in 2018 minder mannen tussen de veertig en zestig zelfmoord pleegden. In die leeftijdsgroep was in 2018 een daling van 20 procent te zien - van 581 naar 496 - ten opzichte van een jaar eerder. Onder vrouwen steeg het aantal zelfmoorden in die leeftijdsgroep licht, van 248 naar 261.

Jongeren

Na een piek in 2017 is het aantal zelfmoorden onder Nederlanders jonger dan twintig jaar oud weer terug op het niveau van 2016 en de jaren daarvoor. In 2017 pleegden 81 jongeren zelfmoord, terwijl het aantal zelfmoorden onder jongeren tussen 1971 en 2016 nooit hoger werd dan 58. Vergeleken met 2017 daalde het aantal jongeren dat afgelopen jaar zelfmoord pleegden met bijna 40 procent. 51 tieners pleegden in 2018 zelfmoord.

Hoewel het aantal zelfdodingen door mannen daalt, blijft de suïcide onder mannen bijna twee keer hoger dan onder vrouwen. Zo pleegden afgelopen jaar 1.176 mannen zelfmoord en 653 vrouwen. Begin jaren tachtig was het zelfdodingscijfer het hoogst, schrijft het CBS, en in 2007 het laagst: toen pleegden 8,4 Nederlanders per 100.000 inwoners zelfmoord. In 2018 lag het zelfdodingscijfer in Nederland op 10,6. Dat is iets minder dan het actuele Europese gemiddelde, dat in 2015 op 10,9 zelfdodingen per 100.000 EU-burgers lag.