Boris Johnsons privérelletje wil niet echt overwaaien

Een storm in een glas water of de wending die het aanstaande premierschap van Boris Johnson toch nog in gevaar kan brengen? De luidruchtige ruzie, donderdag, tussen Boris Johnson en zijn vriendin Carrie Symonds leek een voorbeeld van het eerste. Maar voor het tweede worden inmiddels verwoede pogingen gedaan.

Terug naar donderdagavond. Johnson was in het appartement van Carrie Symonds, zijn vriendin, in Camberwell, Zuid-Londen. Laat op de avond kregen de twee knetterende ruzie. Een buurman van Symonds daalde in het trappenhuis af om een afhaalmaaltijd in ontvangt te nemen. Hij hoorde gebonk, gestommel en geschreeuw. Hij zegt drie keer op de deur te hebben geklopt, maar niemand deed open. Vervolgens besloot hij geluidsopnames van de ruzie te maken en de politie te bellen.

De politie kwam snel. Johnson en Symonds zeiden dat er niks aan de hand was. Zo luidde ook de conclusie van de agenten. „Er was geen noodzaak voor politie-optreden”, aldus de politie in een verklaring. Vervolgens speelde de buurman van Symonds de opname door aan de redactie van The Guardian, die de bust-up, zoals de ruzie is gaan heten in de Brits pers, vrijdagmiddag wereldkundig maakte.

Alles pais en vree, is boodschap

Johnson gokt er momenteel op dat de ophef over de ruzie overwaait. Zaterdag vond in Birmingham de eerste campagnebijeenkomst voor de leiderschapsstrijd bij de Conservatieven plaats. Johnson ging niet in op vragen over de ruzie. Wel liet hij foto’s verspreiden van zichzelf met Symonds, harmonieus gezeten op houten stoeltjes op een grasveld dat nodig een grasmaaier kan gebruiken. Alles pais en vree, is de boodschap, gelukkige stellen hebben soms nou eenmaal daverende ruzie en daar is niks mis mee.

De ruzie lijkt de kansen van Johnson vooralsnog niet noemenswaardig te beïnvloeden. Nog steeds geniet hij steun van zijn fractiegenoten, een goede graadmeter voor zijn kansen. „Dit is een politiek gemotiveerde aanval”, zei Priti Patel, een conservatieve hardliner, tegen de BBC.

De rechtse Britse zondagskranten en -tabloids steunen hem eveneens en blijven dat doen. The Mail on Sunday bericht dat de buren die de opnames aan The Guardian gaven, fel tegen de Brexit zijn, en eerder al lieten weten niet gecharmeerd te zijn van de politieke standpunten van Johnson. Dat zij uitgerekend The Guardian, de krant die het felst tegen de Brexit is tipten, is volgens de tabloids evenmin toeval.

Hunt ruikt zijn kans

Maar het relletje wil niet soepel verdwijnen. Tegenstander Jeremy Hunt weet dat hij de tweestrijd met Johnson om het premierschap glansrijk zal verliezen, tenzij hij met wilde tactieken komt. Hij trok het stilzwijgen van Johnson over de ruzie dit weekend dus breder, zodat hij het er toch steeds over kon hebben.

Johnson, aldus Hunt dit weekend op tv, moet „leren lastige vragen te beantwoorden”. Johnson mijdt volgens Hunt debatten en hij laat zich niet op televisie interviewen. En als hij wel zijn gezicht laat zien, zoals vorige week tijdens een debat op de BBC, doet hij zijn best om zo onopvallend mogelijk te zijn. Op Sky News, de zender die zelf aandringt op een debat met Johnson, zei Hunt: „Dit is een auditie om premier van het VK te worden. Als Boris weigert vragen van de media te beantwoorden, weigert live-debatten te doen, dan gaan mensen natuurlijk denken: wie gaan we krijgen als premier?”

Hunt publiceerde maandag ook nog een opiniestuk in The Times, waarin hij schrijft dat hij weinig aandacht wil besteden aan het privéleven van Johnson, maar dat de kandidaten ervoor moeten zorgen dat hun ideeën en plannen kritisch geanalyseerd kunnen worden. Dat betekent debatteren. „Wees geen lafaard”, aldus de huidige minister van Buitenlandse Zaken.

Johnson moet met uitleg komen

Een belangrijke geldschieter van The Tories is het eens met Hunt. John Griffin, die rijk werd met een taxibedrijf, vindt dat Johnson met uitleg moet komen. „Het is aannemelijk dat hij premier wordt en dat de meeste leden hem steunen. Maar als ik iets misdaan had, zou ik een verklaring bieden. Hij verzuimt dat te doen en dat is een grote zorg”, aldus Griffin tegen The Guardian.

Johnson bedrijft politiek op basis van zijn karakter. Hij is niet saai, zoals Theresa May. Hij durft tegendraads te zijn. Hij maakt er geen geheim van dat hij ervan houdt instinctief, in plaats van berekenend te handelen. Zijn persona is vaak zijn kracht, maar in dit relletje zijn zwakte. Bij Johnson draait het vaak louter om Johnson. En dat maakt het lastig op een moment als dit het debat te verleggen naar de inhoud, naar de Brexit, of naar zijn kijk op, zeg, onderwijs en gezondheidszorg.