Tijdens het jaarlijkse uitje van het verzorgingstehuis begeleid ik een 88-jarige dame. Het regent, maar dat mag de pret niet drukken. Dapper duw ik de rolstoel het druilerige dierenpark in. Ik heb me voorgenomen haar de groten van het dierenrijk te laten zien, want wie weet is dit haar laatste keer. We haasten ons via het vlinderparadijs naar de dieren die er echt toe doen. Ik pers alle energie uit mijn lijf om de rolstoel via bruggetjes en kronkelige paadjes van verblijf naar verblijf te loodsen. Met een verregende plattegrond in de hand, speel ik het klaar om de big five en nog een aantal imposante exemplaren aan te doen. Missie volbracht. Als ik uitgeput maar tevreden plaatsneem in de bus naar huis, vraag ik haar wat ze het mooist vond in de dierentuin. Zonder na te denken antwoordt ze: „De blauwe vlinder.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 juni 2019