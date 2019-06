Aanvaller Quincy Promes voor vijf jaar naar Ajax

Aanvaller Quincy Promes gaat voor zeker vijf jaar naar Ajax. De Amsterdamse club heeft maandag bekendgemaakt tot een overeenkomst te zijn gekomen met Sevilla FC. De Spanjaarden krijgen volgens persbureau ANP 15,7 miljoen euro voor de 38-voudig international. Dit bedrag kan door eventuele bonussen verder oplopen tot 17,2 miljoen euro.

Promes, een geboren Amsterdammer, speelde in het verleden in de jeugdopleiding van Ajax. In 2008 vertrok hij naar Haarlem. In 2012 maakte de aanvaller voor FC Twente zijn debuut in het betaald voetbal. In het seizoen 2012-2013 promoveerde hij met Go Ahead Eagles naar de eredivisie. Toen speelde hij onder Erik ten Hag, de huidige trainer van Ajax.

Na zijn tijd bij Go Ahead Eagles speelde Promes weer een jaar bij FC Twente, waarna hij vertrok naar Moskou. Bij het Russische Spartak speelde hij vier seizoenen, vorig jaar stapte hij over naar Sevilla. Promes stond bij de Spanjaarden tot half 2023 onder contract.

Ajax heeft op Twitter een tekst gepubliceerd van de hand van Promes. Hierin beschrijft de voetballer hoe hij begon in Amsterdam, om hier uiteindelijk weer terug te keren.