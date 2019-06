112 onbereikbaar door KPN-storing, nooddiensten op scherp

Hulpverleners en nooddiensten het land in In alle windstreken zijn meer agenten, brandweerlieden en andere hulpverleners te vinden. Alle politie-agenten in dienst zijn de wijk ingestuurd, de brandweer staat op verschillende plekken met wagens en ook het Rode Kruis heeft zes bussen de straat op gestuurd. RodeKruis Rode Kruis In regio Hollands-Midden zijn 6 Rode Kruis-bussen zichtbaar aanwezig in buitengebieden. Spreek de hulpverleners aan als je hulp nodig hebt. Zij staan direct in contact met meldkamer via C2000-netwerk en kunnen hulpdiensten inschakelen als dat mensen zelf niet lukt. #112storing 24 juni 2019 @ 16:44 Volgen

'Dit kan levens kosten' verzucht een agent in Utrecht Voor de ING op het grote winkelcentrum in de Utrechtse wijk Overvecht staan een politieauto en een ambulance geparkeerd. Op de ambulance staat een rood telefoontje, met daarachter in blauwe cijfers: 112. Maar dat noodnummer werkt dus niet, verzuchten de twee agenten die het winkelcentrum zijn binnengelopen. „Dramatisch, dit kan levens kosten”, zegt er eentje. Binnen ligt een vrouw op een van de oranje bankjes van de bank, ze lijkt te zijn bevangen door de hitte. De ambulancebroeders ontfermen zich over haar. Ze krijgt een nat doekje over haar hoofd. Zo'n halfuur eerder gaf de vrouw zelf aan zich niet goed te voelen, vertelt een jonge bankmedewerker die anoniem wil blijven. Hij wilde 112 bellen, maar dat nummer werkte niet. Vervolgens heeft hij in een groepsapp om hulp gevraagd: welk nummer moest hij dan bellen om een ambulance naar de bank te krijgen? Hij krijgt allerlei nummers, maar die werken allemaal niet. Bij het vijfde nummer is het raak: de medewerker krijgt iemand aan de lijn en twee minuten later is de ambulance er. Het heeft ruim tien minuten geduurd voordat hij contact kreeg. Schrikken, zo zegt hij. „We zijn toch erg afhankelijk van zo'n telefoonnummer.” Met de door hitte bevangen vrouw lijkt het wat beter te gaan. Ze kan weer zitten en haar moeder is gearriveerd. De politie ontfermt zich meteen ook over een man die voor de bank in zijn invalidenwagentje zit. Zijn neus ligt op het stuur. Ook hij lijkt het warm te hebben. „Ik zou lekker naar huis gaan”, zegt een van de twee politiemensen tegen hem. „En ik zou voldoende water gaan drinken.” En weg zijn ze weer, op naar de volgende melding.

Grapperhaus: houd media in de gaten Volgens minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) wordt er „met man en macht gewerkt” aan een oplossing voor de landelijke KPN-storing. De minister zegt direct contact te hebben met de directie van het telecombedrijf. Hij roept mensen op de alternatieve noodnummers te gebruiken en „nationale en regionale media in de gaten te houden”.

Storingskaart De website allestoringen.nl houdt een overzicht bij over alle meldingen die binnenkomen over KPN. Op deze kaart is te zien dat de meldingen uit alle delen van het land komen. Alle meldingen over KPN. Screenshot allestoringen.nl

'Doodgewone zomeravond in Rotterdam' NRC-redacteur Eppo König is in Rotterdam en merkt weinig van de KPN-storing. Wel ontving deze maaltijdbezorger een stuk minder bestellingen dan normaal. e_konig Eppo König In Rdam lijkt het vooralsnog een doodgewone, tropische zomeravond - ondanks de grote KPN-storing. Geen blauw op straat te zien, soms rolt een ambulance voorbij. Maaltijdbezorger Berat Gunes heeft vandaag wel pas drie á vier bestellingen gehad; normaal is dat het dubbele, zegt hij https://t.co/U0X75BAVze 24 juni 2019 @ 16:31 Volgen

Chaos op Utrecht Centraal Van en naar Utrecht Centraal rijden sinds maandagmiddag veel minder treinen, onder meer vanwege een aanrijding met een persoon. De situatie wordt volgens de NS verergerd door de KPN-storing. Vanwege de drukte die op het station is ontstaan, raadt het spoorwegbedrijf reizigers aan het station voorlopig te mijden. Op Twitter delen reizigers foto's van een afgeladen stationshal: lieskaptein Lisette Kaptein #geentreinennaarhetzuiden Mega verstoring op #UtrechtCS @NS_online Komen er bussen? Met airco graag 😇 https://t.co/8A2BTKZIsc 24 juni 2019 @ 14:27 Volgen

Verwarring over NL-Alert, politie maant tot kalmte De politie krijgt een „groot aantal onnodige telefoontjes” binnen over het NL-Alert. Zij benadrukt dat de opengestelde telefoonnummers uitsluitend voor spoed bedoeld zijn. Eerder op de dag ontstond verwarring over de NL-Alerts, omdat niet iedereen de noodmeldingen heeft ontvangen.

Noodnummer gas- en elektriciteitsstoringen uit de lucht Ook het landelijk noodnummer voor gas- en elektriciteitsstoringen is uit de lucht. Dat meldt Netbeheer Nederland op Twitter. De instantie raadt aan de netbeheerder te bellen in het geval van nood. Op de site zijn telefoonnummers te vinden van alle beheerders. netbeheerNL Netbeheer Nederland Het landelijk noodnummer voor gas- en elektriciteitsstoringen is tijdelijk onbereikbaar. Gaslucht of urgente storing? Zo kunt u het melden: https://t.co/eZx3FFHKD6 24 juni 2019 @ 15:23 Volgen

Politie ook bereikbaar via WhatsApp De politie is ook bereikbaar via WhatsApp. In een NL-Alert staat dat de politie via de chatdienst bereikbaar is op het nummer 06-13650952. Eerder op de dag werd het nummer 088-6628240 al beschikbaar gesteld als vervanger voor 112.

Storing ontstond rond 16.00 uur, eindtijd onbekend De storing begon maandagmiddag rond 16.00 uur. De eindtijd is nog altijd onbekend. KPN stelt op Twitter dat de „prioriteit ligt bij het zorgen voor een oplossing”. De klantenservice van de provider ligt ook plat, KPN is bereikbaar via de chat en sociale media-kanalen.

'Gebrek aan overzicht bij 112' Burgers ontvingen maandag een NL-alert, de politie deed oproepen om noodgevallen via sociale media bekend te maken en mensen konden op straat rondrijdende agenten en ambulances aanspreken: nadat maandagmiddag noodnummer 112 uitviel werd voor burgers direct duidelijk gemaakt wat ze wél moeten doen bij een noodsituatie. Die „brede communicatie” lijkt een direct gevolg van de 112-storing in 2012. Naar aanleiding van die storing deden de Inspectie Justitie en Veiligheid en het Agentschap Telecom onderzoek naar de stabiliteit van het noodnummer. Zij constateerden toen onder meer dat het voor burgers onduidelijk was wie en wat ze wél konden bereiken in het geval een storing. Toenmalig Justitie-minister Ivo Opstelten (VVD), verantwoordelijk voor 112, nam de aanbeveling over en scherpte procedures aan. De onderzoekers constateerden destijds dat het 112-systeem grotendeels werkte, maar wel gekenmerkt werd door „een gebrek aan overzicht, sturing en regie”. Soms was het voor betrokken organisaties onduidelijk dat er een storing was. De minister van Justitie moest daarom voortaan de regie krijgen, onder meer door met alle betrokken partijen structureel te overleggen over de stabiliteit van het noodnummer. Dat moest de samenwerking tussen de partijen verbeteren.

Rustig bij brandweerkazerne Amsterdam Bij de brandweerkazerne aan de Marnixstraat in Amsterdam is er tegen 18.00 uur nog niemand langs geweest die om hulp vroeg. De brandweermannen waren op dat moment rustig aan het koken. Ook bij het politiebureau aan de Amsterdamse Lijnbaansgracht was het rustig.