Zo maken we nrc.nl beter

Het is u wellicht al opgevallen: op nrc.nl zijn de laatste weken een paar veranderingen doorgevoerd. Nrc.nl werd in de huidige vorm in 2015 gelanceerd, tegelijkertijd met de invoering van een betaalmuur. Want, zo constateerden we destijds: kwaliteitsjournalistiek kost geld en daarom is toegang tot de site betaald.

Sinds 2015 zijn we permanent aan de site aan het sleutelen. Bij alle veranderingen houden we voor ogen: hoe kunnen we op de best mogelijke manier onderscheidende journalistiek bij de lezer brengen? We zijn het aan onze stand verplicht om snel te zijn bij groot nieuws - en die berichtgeving moet goed, afgewogen en genuanceerd zijn. Tegelijkertijd willen we op onze site tonen waar onze onderscheidende kracht ligt: bij de deskundigheid van de redactie. Tweehonderd redacteuren die analyse en achtergrond kunnen toevoegen bij het nieuws dat gebeurt en het nieuws dat ze zelf maken.

Daarom maken we sinds kort ruimte op de website voor themablokken. Onder het Vandaagblok en het Niet te missenblok vindt u blokken met drie of vier artikelen over thema’s die er echt toe doen. We deden dat met de protesten in Hong Kong bijvoorbeeld, waar onze correspondent Garrie van Pinxteren aanwezig was. Het pensioenakkoord, waar we veel over schreven. Of de spanningen tussen Iran en de VS, waar we al jaren over berichten. Maar ook met Film of Boeken.

Ook heeft u misschien gezien dat we met NRC Vandaag een nieuwe dagelijkse podcast hebben gelanceerd die een prominente plek op de site en in onze app heeft gekregen. Dat de vormgeving van onze columnisten een opfrisbeurt heeft gekregen, of (zoals we laatst al schreven) u sinds kort onderwerpen kunt volgen.

We constateerden ook dat veel van onze onderscheidende stukken door de hoge omloopsnelheid van verhalen vaak heel snel van de site verdwijnen en daardoor misschien niet iedereen bereiken. Daarvoor hebben we het blok ‘Beste van NRC’ in het leven geroepen, waar stukken soms een aantal dagen blijven staan. Uit onze data zien we dat dit in korte tijd uitgegroeid is tot één van de populairste hoekjes van de site.