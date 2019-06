Zó gelaagd kan elektronische muziek zijn

Wat gebeurt er als ik geen muzikanten, maar luidsprekers op het podium zet, en die allemaal hun eigen geluid laat produceren, vroeg multi-instrumentalist Colin Benders zich af. Dan word je meegesleurd in een oneindig fascinerende draaikolk van divergerende en convergerende, botsende en samensmeltende geluiden.

Benders, voorheen bekend als Kyteman, gaf zaterdag in het Concertgebouw een vervolg aan zijn Electro Symphonic Orchestra-experiment. Zeker vijftig luidsprekers stonden in concertopstelling op het podium, en nog eens enkele tientallen hingen rondom het jonge publiek. Hijzelf zat op de plaats van de dirigent, met voor zijn neus een muur van modulaire synthesizers die door eindeloze partijen, knopjes en snoertjes nog het meest deed denken aan een veelkleurige telefooncentrale.

Met Nils Davidse en Maarten Vos aan weerszijden bewees Benders hoe gelaagd elektronische muziek kan zijn als je klanken niet tevoren digitaal mixt, maar de akoestiek dat werk laat doen. Door elk stuk subtiel op te bouwen, ritmisch en harmonisch precies genoeg volgbaar te blijven, en toch anderhalf uur lang nieuwe klanksamenstellingen op te werpen, creëerden de drie ‘telefonisten’ muziek die je tot in je tenen, en soms – door diepe resonerende bassen – vanáf je tenen ervaarde. Hadden er geen stoelen in de zaal gestaan, dan had het publiek massaal de ogen gesloten, het hoofd in de nek gelegd en met de kolk mee rondjes gedraaid om de eigen as. Werden elektronische muziekoptredens maar altijd in klassieke concertzalen gehouden.

Moest er toch één puntje van kritiek zijn, dan is het dat Benders leek te vergeten dat zijn publiek niet het hele leven in muziek doorbrengt, en dus nog prima hoort. Als integraal onderdeel van authentieke elektronische muziekbeleving, ging het publiek met suizende oren naar huis.