Grote klap voor Erdogan: oppositie wint opnieuw in Istanbul

Oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu heeft zondag voor een tweede keer de burgmeestersverkiezingen in de Turkse stad Istanbul gewonnen. De Turkse oud-premier Binali Yildirim, de kandidaat van president Erdogans AK-partij, heeft nog voor de officiële uitslag bekend is gemaakt, zijn verlies erkend. Dat melden internationale en Turkse persbureaus. Volgens de laatste tellingen heeft Imamoglu met 53,6 procent van de stemmen een aanzienlijk grotere marge dan bij de vorige verkiezing op 31 maart.

Yildirim heeft Imamoglu, kandidaat namens de CHP, succes gewenst met zijn functie. Ook Erdogan heeft hem inmiddels op Twitter gefeliciteerd. De nieuwe burgemeester heeft inmiddels ook voor een tweede keer de overwinning geclaimd in de grootste stad van Turkije. Hij noemt de uitslag van de burgemeestersverkiezingen - die internationaal gezien werden als een test voor de democratie in Turkije - „een nieuw begin” voor Istanbul. De 49-jarige Imamoglu heeft vooralsnog ruim 715.000 stemmen meer dan Yildirim.

AKP eiste nieuwe verkiezingen

De uitslag is een nieuwe klap voor president Erdogan, die in de jaren negentig ook burgemeester was van Istanbul. De AKP en zijn voorgangers hadden 25 jaar de macht in Istanbul. Tijdens de verkiezingen in maart verloor de regeringspartij al de macht in de hoofdstad Ankara en andere grote steden.

Onder druk van de AKP, die de oppositie beschuldigde van fraude, moest de Turkse kiesraad nieuwe verkiezingen uitroepen. Imamoglu had toen al achttien dagen gediend als burgemeester. Hoewel sommige verkiezingsfunctionarissen bij de vorige verkiezing geen ambtenaren waren zoals de Turkse wet voorschrijft, was er voor aantijgingen van georganiseerde fraude geen hard bewijs.

