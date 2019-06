Winst Imamoglu in Istanbul is zware klap voor Erdogan

Het omstreden besluit van president Erdogan om voor hernieuwde burgemeestersverkiezingen in Istanbul te gaan, heeft zich op spectaculaire wijze tegen hem gekeerd. Ekrem Imamoglu, de kandidaat van de seculiere oppositiepartij CHP, heeft niet alleen opnieuw gewonnen; hij deed dat met een grotere marge.

Uit de onofficiële resultaten blijkt dat hij 54 procent van de stemmen heeft behaald. Bij de verkiezingen op 31 maart was het verschil minder dan 0,1 procentpunt, nu bijna 10. De hele avond reden er toeterende auto’s met Turkse vlaggen uit het raam door de straten van Istanbul.

Onder druk van de AKP, die sprak van „georganiseerde fraude” op 31 maart, besloot de kiesraad dat nieuwe burgemeestersverkiezingen nodig waren. Veel Turken vonden dat er te weinig grond was voor zo’n ingrijpend besluit. Het leidde tot zorgen over de Turkse democratie. Zou de AKP, sinds 2002 de dominante partij, nog wel een nederlaag accepteren?

Als de eerste resultaten zondagavond laten zien dat Imamoglu ver voor ligt, feliciteert zijn rivaal, oud-premier Binali Yildirim van de AKP, Imamoglu onmiddellijk met zijn voorsprong, al geeft hij zijn verlies nog niet met zoveel woorden toe. Maar Yildirims achterstand wordt daarna niet meer kleiner.

Even later eist Imamoglu de overwinning op. „Jullie hebben de reputatie van de honderd jaar oude Turkse democratie beschermd”, zegt hij tegen zijn kiezers. „Het is een les voor degenen die Turkije vergelijken met andere landen in onze nabijheid.”

Daarop barst luid gejuich uit onder zijn aanhangers, die zich hebben verzameld voor het verkiezingskantoor van de CHP. Ze volgen Imamoglu’s toespraak via een groot scherm en scanderen ‘alles komt goed’, Imamoglu’s campagneslogan. Enkele mannen rollen een grote rode vlag uit met het logo van de CHP, waar de cameramannen gretig op in zoomen.

Burgemeester voor alle inwoners

Imamoglu bedankt met name de Koerdische kiezers, die in groten getale op hem hebben gestemd, maar ook ander minderheidsgroepen, zoals Armeniërs, Grieken, Joden, „kortom de nobele burgers van deze stad, van dit land”. Hij zegt dat hij burgemeester zal zijn van alle inwoners van Istanbul, ook van degenen die niet op hem hebben gestemd.

Imamoglu heeft zijn zege in belangrijke mate te danken aan de Koerden, die zo’n 15 procent van het electoraat vormen. De pro-Koerdische partij HDP had geen eigen kandidaat naar voren geschoven, maar steun uitgesproken voor Imamoglu. Ook andere oppositiepartijen , zoals de nationalistische IYI-partij en de islamitische partij Saadet, steunden Imamoglu. In de aanloop naar zondag had Erdogans AKP er alles aan gedaan om de Koerden het hof te maken. De gedetineerde PKK-leider Abdullah Öcalan mocht na jaren weer bezoek krijgen van zijn advocaten. Yildirim ging op campagne in de Koerdische stad Diyarbakir, waar hij het woord ‘Koerdistan’ in de mond nam. En als klap op de vuurpijl lekte er een brief uit van Öcalan aan zijn advocaten, waarin hij de HDP oproept „neutraal” te blijven.

In zijn overwinningstoespraak richtte Imamoglu zich rechtstreeks tot Erdogan. Hij wil hem snel ontmoeten om de problemen van Istanbul te bespreken, want: „Mensen zijn vechtende politici zat en wachten op dienstverlening, management en het oplossen van problemen.” De president heeft een nieuwe rivaal.

De uitslag is een grote klap voor Erdogan die zijn positie verzwakt. De AKP en zijn voorgangers hebben Istanbul 25 jaar lang bestuurd en de stad speelt een belangrijke rol in politieke patronagenetwerken. Bij de verkiezingen in maart verloor de AKP ook al de macht in de hoofdstad Ankara en andere grote steden.

De nederlaag vergroot de kans dat prominente AKP’ers, die kritisch zijn op de koers van Erdogan, voor zichzelf beginnen. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu heeft plannen voor een nieuwe partij. Dat geldt ook voor oud-president Abdullah Gül, een van de oprichters van de AKP, die een nieuwe partij wil oprichten met de gerespecteerde oud-minister van Economische Zaken Ali Babacan.

Ook zal nu de roep aanzwellen om vervroegde verkiezingen te houden. Die zijn nu gepland voor 2023. Erdogan heeft gezegd dat hij uitkijkt naar vier jaar zonder verkiezingen om zich te kunnen concentreren op de economie en andere problemen. Maar de vraag is of hij de druk kan weerstaan. Want deze nederlaag is in belangrijke mate ook zijn nederlaag.