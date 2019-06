Weer megademonstratie in Praag tegen premier Babis

Voor de tweede keer deze maand zijn zondagavond meer dan honderdduizend mensen in Praag gaan demonstreren tegen premier Andrej Babis. Volgens de organisatie waren er zelfs 250.000 mensen op de been. Daarmee zou het gaan om het grootste protest in de hoofdstad sinds de fluwelen revolutie in 1989, waarmee het communistische bewind ten einde kwam. De demonstranten willen dat Babis aftreedt en dat hij wordt vervolgd voor fraude met Europese subsidies.

„Treedt af”, „We hebben er genoeg van”, „We geven de democratie niet op”, was te lezen op de vlaggen van de demonstranten in Letna-park. Ook waren er veel Europese vlaggen te zien. Zowel jongeren als ouderen en ouders met kinderen sloten zich aan bij de actie.

Volgens de organisatoren waren er 250.000 demonstranten bij de bijeenkomst. Deze aantallen konden niet onafhankelijk worden bevestigd. In de afgelopen weken werd al meerdere keren geprotesteerd tegen Babis. Net als de voorgaande acties verliep de demonstratie in Letna-park zondag vreedzaam.

Kans op aftreden klein

De kans dat Babis ook echt tot aftreden zal worden gedwongen lijkt op het moment nog klein. In Tsjechië wonen 10,7 miljoen mensen en de premier heeft onder de bevolking ook veel steun. Babis’ partij ANO (Actie van Ontevreden Burgers) zit met 78 van de 200 zetels in het parlement.

ANO en de Tsjechische Sociaaldemocratische Partij vormen de regering met gedoogsteun van de Communistische Partij. Deze alliantie vertoont nog geen tekenen van een breuk. De demonstranten daarentegen zijn aanhangers van de oppositie - zoals de Piratenpartij, die 22 zetels heeft in het parlement. Zondag was echter vooral een burgerprotest. Er stonden geen toespraken van politici op het programma, meldt persbureau Reuters.

De demonstraties zorgen er wel voor dat de vervolging van de premier wegens fraude op de agenda blijft, aldus NRC-correspondent Emilie van Outeren:

Op 4 juni trokken de Tsjechen ook al in grote getale de straat op tegen de premier. Bij die protesten waren zo’n 120.000 mensen aanwezig. Dit najaar is het dertig jaar geleden dat de fluwelen revolutie plaatsvond. Verwacht wordt dat er in de aanloop naar dit jubileum nog meer grote protesten zullen plaatsvinden.