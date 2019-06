Voor het eerst Chinees aan het hoofd van VN-landbouworganisatie

De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) gaat voor het eerst in de geschiedenis geleid worden door een Chinees. De Chinese viceminister van Landbouw en bioloog Qu Dongyu (55) werd zondag verkozen, meldt het VN-orgaan.

De FAO zet zich onder meer in voor de strijd tegen toenemende honger en armoede in de wereld als gevolg van klimaatverandering. Qu noemde zijn verkiezing in zijn overwinningsspeech een „historische dag, een nieuwe opstap” voor de wereldwijde voedselvoorziening. Ook beloofde hij de FAO te „hervormen” en „transformeren” naar een organisatie die „jonger en dynamischer” is, schrijft persbureau AFP.

Qu nam het op tegen de Franse kandidaat Catherine Geslain-Lanéelle, die de eerste vrouw had kunnen worden om de FAO te leiden, en de Georgische oud-minister van Landbouw Davit Kirvalidze. De Chinees kreeg 108 van de 191 stemmen en had daarmee in de eerste ronde al genoeg steun, waardoor een tweede stemronde overbodig werd.

Qu wordt de negende baas van het in 1945 opgerichte instituut. Hij zal in augustus de Braziliaan José Graziano da Silva opvolgen en aan zijn vierjarige termijn beginnen. Da Silva begon onder meer het ambitieuze Nul Honger-programma, waarmee een einde gemaakt zou moeten worden aan honger wereldwijd.

Toename honger

Het aantal mensen dat kampt met honger is volgens de VN de afgelopen drie jaar toegenomen tot 821 miljoen. De groei is onder meer het gevolg van toenemende droogte, overstromingen, conflicten en economische regressie.

Het in Rome gevestigde FAO heeft in 2018 en 2019 een budget van 2,6 miljard dollar (bijna 2,3 miljard euro). In totaal werken er bijna zesduizend mensen uit meer dan 130 landen.

De FAO heeft de afgelopen jaren wel financiële tegenvallers moeten verwerken. Meerdere landen, waaronder de grootste sponsor de Verenigde Staten, besloten het budget voor de VN-organisatie stevig te verminderen.