Trump kondigt extra sancties aan tegen Iran

De Amerikaanse president Donald Trump wil met ingang van maandag strengere sancties instellen tegen Iran om het land ervan te weerhouden een kernwapen te ontwikkelen. Dat heeft hij zaterdag gezegd, meldt persbureau Reuters.

Trump wil de economische druk op Teheran opvoeren om Iran te bewegen van koers te veranderen, maar zei erbij dat militaire actie „altijd op tafel ligt”.

Donderdag zag Trump af van een militaire actie tegen Iran uit vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS vloog het toestel in het internationale luchtruim; Teheran herhaalde zaterdag dat de drone boven Iraans grondgebied vloog.

Trump gaf zaterdag aan dat zijn regering de voorkeur geeft aan een diplomatieke uitweg uit de crisis. Bij zijn vertrek van het Witte Huis naar het presidentiële buitenverblijf Camp David zei de president dat hij openstond voor een spoedige deal met Iran. Volgens hem zou dat de economie van Iran ten goede komen.

Later schreef hij op Twitter: „We stellen maandag grote aanvullende sancties in tegen Iran. Ik kijk uit naar de dag dat sancties tegen Iran kunnen worden opgeheven, en zij weer een productieve en welvarende natie kunnen worden.”

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019