Thuisland Frankrijk verslaat Brazilië na verlenging

De Franse voetbalvrouwen hebben in een spannende maar niet al te goede achtste finale-wedstrijd het Brazilië van sterspeelster Marta met 2-1 verslagen. Daar was een verlenging voor nodig. Na negentig minuten spelen was het nog 1-1.

In de eerste helft werd niet gescoord, maar zes minuten na rust gleed Valérie Gauvin na een vloeiende aanval de openingstreffer binnen in het goedgevulde stadion in Le Havre. Iets meer dan tien minuten later tekende de Braziliaanse Thaisa voor de gelijkmaker.