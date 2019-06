RIVM: Nationaal Hitteplan van kracht voor delen van Nederland

Voor een groot deel van Nederland is zondag het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Het gaat om de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op veel plaatsen in het land wordt het de komende dagen tropisch warm en Nederland krijgt mogelijk te maken met een hittegolf.

Voor de provincies waar het hitteplan actief is, heeft meteorologisch instituut KNMI code geel afgegeven vanwege de aanhoudende warmte. Langs de kust geldt de waarschuwing niet: daar lijkt de hitte minder lang aan te houden. Volgens de weersverwachtingen zal de maximumtemperatuur in Nederland de komende week rond de 30 graden liggen. In de nacht koelt het niet verder af dan een graad of 20.

Met het hitteplan waarschuwen de KNMI en het RIVM voor de gezondheid van kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken. Zij worden aangeraden voldoende te drinken, luchtige kleding te dragen en de woning koel te houden. Het RIVM waarschuwt ook voor een hoge zonkracht. Met de verwachte hoeveelheden uv-straling kan de huid binnen een kwartier verbranden.

Hoge zonkracht

Vanwege het warme weer voert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) extra inspecties uit om te controleren of bedrijven zich houden aan de voorschriften voor dierenwelzijn. Bij hoge temperaturen moeten dierenhouders hun dieren beschermen tegen felle zon en zorgen voor voldoende drinkwater.

De ANWB zet de komende dagen extra wegenwachten in. De pechdienst verwacht vanwege de oplopende temperaturen per dag vijfhonderd tot duizend extra pechgevallen. Mocht de weersverwachting inderdaad uitkomen dan gaat bij Rijkswaterstaat het hitteprotocol in, meldt persbureau ANP. Ze zetten dan meer materiaal in om gestrande auto’s zo snel mogelijk af te voeren. Automobilisten wordt geadviseerd water mee te nemen.